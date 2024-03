Santa Rosa vence o Tapajós no Baenão; garante classificação e pega o Remo nas quartas do Parazão

O Santa Rosa fez história no seu retorno à elite do Parazão em 2024. A equipe de Icoaraci conseguiu a classificação para as quartas de final do Campeonato Paraense 2024, ao vencer na tarde deste domingo (3), o Tapajós, pelo marcador de 1 a 0, no Estádio Baenão, em Belém, pela 8ª e última rodada da primeira fase da competição.

O Macaco-Prego entrou em campo com chances mínimas de rebaixamento e ainda sonhando com uma classificação para a próxima fase. E a equipe comandada pelo técnico Netão, que retornou ao time para esse jogo, após demissão de Rodrigo Reis, conseguiu uma importante vitória. O gol foi marcado no segundo tempo, aos 34 minutos, após cobrança de escanteio do lado esquerdo. A bola passou por toda extensão da área e na segunda trave o zagueiro Diego Santos cabeceou para o chão, marcando o gol da classificação.

VEJA MAIS

Com o triunfo e os três pontos garantidos, o Santinha terminou a primeira fase na 6ª colocação com 11 pontos conquistados. Foram três vitórias, dois empates e três derrotas. O Santinha agora terá pela frente o Clube do Remo, em jogos de ida e volta, para decidir uma vaga na semifinal do Parazão. Para o Santinha, em caso de classificação diante do Remo, vale uma vaga no Campeonato Brasileirão da Série D de 2025 e um calendário ao clube no ano do seu centenário.

Já o Tapajós, clube de Santarém, acabou o Parazão na 11ª posição com 5 pontos em oito jogos e acabou rebaixado para a Segundinha, ao lado do Canaã, campeão da Segundinha no ano passado.

Dias de luta e de dias de glória

O zagueiro Diego Santos, autor do gol da vitória e classificação do Santa Rosa, agradeceu à diretoria da equipe, citou um momento difícil que viveu no clube e projetou os confrontos diante do Remo, pelas quartas de final do Parazão.

“Queria agradecer à diretoria, que no pior momento que tive aqui, pagou uma passagem para rever minha família e voltei com muita confiança e agora, se Deus quiser, é buscar algo melhor para o Santa Rosa. Todos imaginavam que o Santa Rosa iria brigar contra o rebaixamento e conseguimos uma classificação. Na segunda fase vamos jogar mais leve, pois o primeiro objetivo era livrar o clube do rebaixamento. E a gora no mata-mata temos jogadores novos, com um potencial grande e com um futuro enorme e creio que vamos desenvolver um bom futebol e vamos fazer um grande mata-mata”, disse.

VEJA MAIS

Próximo compromisso do Santa Rosa

Santa Rosa e Remo se enfrentam em duas partidas para decidir quem será um dos semifinalistas do Parazão 2024. As datas, locais e horários dos jogos ainda não foram definidos pela Federação Paraense de Futebol (FPF), que deve divulgar a tabela detalhada das quartas de finais do estadual ainda nesta semana.