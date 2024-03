São Francisco vence Canaã e garante representante do Oeste nas quartas de final do Parazão 2024

O São Francisco venceu o Canaã por 2 a 0 na tarde deste domingo (3), pela 8ª rodada do Campeonato Paraense, e garantiu o avanço para a segunda fase da competição. O Leão santareno, que começou a rodada fora da zona de classificação, ultrapassou seus adversários e será o único representante do Oeste do estado nas quartas de final.

A partida foi disputada em Belém, no Estádio Francisco Vasques, o Souza. E o placar foi inaugurado ainda cedo, com o atacante Edgo, aos 12 minutos do primeiro tempo. O restante do duelo foi marcado pelo equilíbrio, mas o São Francisco ampliou a vantagem no segundo tempo com o zagueiro Renan, cobrando pênalti aos 36 minutos: 2 a 0.

Edgo e Renan marcaram os gols do Leão Mocorongo no jogo (Silvio Garrido/São Francisco)

Com a vitória, a equipe de Santarém chegou aos 9 pontos e ultrapassou Cametá e Bragantino, assumindo a 7ª posição na classificação geral do Parazão. Já o Canaã, derrotado, permanece na lanterna do estadual e confirma o rebaixamento. A equipe do Sudeste só volta a campo no segundo semestre de 2025, quando irá disputar a Segunda Divisão do Campeonato Paraense.

Próxima fase

O Leão do Oeste, comandado pelo técnico Samuel Cândido, agora vai encarar a Tuna Luso nas quartas de final do campeonato, cujas datas ainda serão anunciadas pela Federação Paraense de Futebol.

Como tanto São Francisco quanto Tuna Luso exercem o mando de campo no Souza, a tendência é que os dois jogos do mata-mata sejam realizados no mesmo estádio. Quem avançar do confronto vai encarar na semifinal o vencedor do duelo entre Remo e Santa Rosa.