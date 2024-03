Tuna abre dois gols de vantagem, mas cede o empate para o Caeté, na última rodada do Parazão

A Tuna Luso empatou em 2 a 2 com o Caeté, neste domingo (3), em partida válida pela última rodada da primeira fase do Parazão. Após abrir dois gols de vantagem, no jogo disputado no Ninho do Japiim, em Castanhal, a Lusa permitiu o empate na segunda etapa. Apesar disso, o resultado não prejudicou o posicionamento final das equipes na tabela.

O empate manteve a Tuna na vice-liderança do Parazão, com 16 pontos ganhos. Ao lado do Paysandu, primeiro colocado, a Lusa terminou a primeira fase como uma das duas únicas equipes invictas no Estadual. Já o Caetá, continuou na quarta posição, com 12 pontos, e classificado à segunda fase.

Nas quartas de final, a Tuna Luso enfrenta o São Francisco, com o jogo de volta sendo disputado em Belém. Já o Caeté encara o Águia de Marabá nos mata-matas, com o segundo duelo marcado para ocorrer em Bragança. As partidas devem ocorrer nas próximas duas semanas.

O jogo

A Tuna Luso começou bem a primeira etapa. Com mais volume de jogo, a Águia do Souza fez logo dois gols nos primeiros 25 minutos de partida. Aos 10, Jayme marcou, em chute cruzado. Já aos 22, foi a vez de Leandro Cearense desencantar e fazer o primeiro com a camisa tunante.

O Caeté demorou pra entrar na partida. Somente a partir do segundo gol da Tuna que o time de Bragança começou a entender o jogo e produzir as primeiras jogadas de perigo. A pressão caeteuara foi recompensada no finalzinho do primeiro tempo, quando Solano marcou de cabeça, após cobrança de escanteio.

No segundo tempo, o ímpeto ofensivo trocou de lado. Ao contrário da primeira etapa, foi o Caeté que começou pressionando e logo chegou ao empate, aos sete minutos, com Alê, que havia entrado no jogo durante o intervalo.

A partir disso, ambas as equipes tiveram chances de tirar o empate do marcador, mas não foram eficientes. Destaque para boas intervenções dos goleiros Pedro Henrique, do Caeté, e Iago Hass, da Tuna.