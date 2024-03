Paysandu domina Castanhal na Curuzu e agora irá enfrentar o Bragantino nas quartas de final

Na tarde deste domingo (3), em partida válida pela última rodada do Parazão 2024, o Paysandu confirmou a liderança isolada do campeonato ao golear o Castanhal por 3 a 0 na Curuzu. Jean Dias e Nicolas, duas vezes, marcaram os gols do jogo. Nas quartas de final, o Papão enfrentará o Bragantino. Já o Castanhal, apesar da derrota, se manteve na primeira divisão do estadual.

PRIMEIRO TEMPO

O Papão começou a primeira etapa da partida com tudo. Nos 10 primeiros minutos de jogo, a equipe bicolor ofereceu perigo diversas vezes ao gol de Xandão, goleiro do Castanhal, mostrando o que estaria por vir.

Jean Dias em cobrança de falta aos 12 minutos, quase marcou, Xandão espalmou e fez grande defesa. Não demorou muito, praticamente em seguida, aos 14 minutos, o atacante Jean Dias abriu o placar após falha defensiva do Castanhal. A zaga do Japiim saiu jogando errado, Jean Dias tocou para Robinho, que finalizou e no rebote de Xandão, o camisa 22 marcou o primeiro gol do Papão na partida.

Jean Dias abriu o placar na Curuzu (Igor Mota/O Liberal)

Aos 26 minutos, após bela troca de passes, Nicolas ajeitou para João Vieira, que finalizou na entrada da área para mais uma boa defesa de Xandão. No minuto 34, o técnico Emerson Almeida promoveu a primeira substituição no Castanhal. O camisa 16 Otávio entrou no lugar do atacante Magno.

Artilheiro do Paysandu na temporada, o atacante Nicolas balançou a rede aos 40 minutos. O lateral-esquerdo Kevyn cruzou a bola na área e o “Cavani da Amazônia” de cabeça marcou o segundo do Papão na partida. Dos 45 gols de Nicolas pelo bicolor, 21 foram de cabeça.

SEGUNDO TEMPO

Para a segunda etapa, na volta do intervalo, o técnico Hélio dos Anjos realizou três substituições. O zagueiro Lucas Maia foi substituído por Luan Freitas, Geferson na vaga de Kevyn e Biel na posição de Robinho. Aos sete minutos, a quarta mudança do Papão, o lateral-direito Michel Macedo saiu lesionado da partida. No lugar dele entrou Edílson.

CONFIRA AS FOTOS DA PARTIDA

paysandu Foto: Igor Mota / O Liberal Foto: Igor Mota / O Liberal Foto: Igor Mota / O Liberal Foto: Igor Mota / O Liberal Foto: Igor Mota / O Liberal Foto: Igor Mota / O Liberal

Comparado ao primeiro tempo, o Papão não deixou de atacar, mas diminuiu o ritmo na etapa derradeira. Somente aos 23 minutos surgiu uma oportunidade clara de gol, Nicolas recebeu passe na área de Vinícius Leite, chutou cruzado e o goleiro Xandão colocou para escanteio.

Aos 26 minutos, Nicolas marcou novamente, desta vez o atacante bicolor saiu de cara com goleiro, após lançamento de Vinícius Leite e não perdoou. Três a zero Papão, com dois gols do camisa 11 do Papão, que assumiu a artilharia isolada do Parazão com oito gols. A partir daí, o Papão só administrou a partida.

QUARTAS DE FINAL

Com a vitória, o Paysandu confirmou a liderança isolada do Parazão 2024 com 20 pontos e irá encarar o Bragantino nas quartas de final. As datas dos confrontos de ida e volta ainda serão definidas.

FICHA TÉCNICA

Paysandu 3x0 Castanhal

8ª rodada do Parazão 2024

Data: 03 de março

Hora: 15h30

Local: Estádio da Curuzu

Arbitragem: Olivaldo Moraes

Auxiliares: Luís Diego Lopes e Leory Pereira

Cartões amarelos: Maia e Vitor Júnior (CAS)

Cartões vermelhos: Não houve

Paysandu: Matheus Nogueira; Michel Macedo (Edilson), Carlão, Lucas Maia (Luan Freitas) e Kevyn (Geferson); Gabriel Bispo, João Vieira e Robinho (Biel); Vinícius Leite, Jean Dias (Eslí Garcia) e Nicolas. Técnico: Hélio dos Anjos.

Castanhal: Xandão; Renato, Regis, Matheus e Lucas; Leleu (Danilo), Paulinho e Maia; João Vitor, Magno (Otávio) e Gedoz (Vitor Júnior). Técnico: Emerson Almeida.