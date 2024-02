Após goleada sofrida para a Tuna, Santa Rosa anuncia demissão de Rodrigo Reis

Faltando apenas uma rodada para o término da primeira fase do Campeonato Paraense, o Santa Rosa resolveu mexer na comissão técnica, após a goleada sofrida contra a Tuna Luso, no último domingo (25). Diante disso, o clube comunicou que Rodrigo Reis não é mais o treinador do time.

Rodrigo é um treinador jovem, começando na profissão em 2021. Aos 37 anos, ele tem experiência profissional no Caeté, Cametá, Tuna Luso e São Raimundo, antes de assumir o Santinha. Por lá, esteve à frente do time em sete partidas, conquistando duas vitórias, dois empates e três derrotas, a última delas a grande responsável por sua queda.

Na manhã deste domingo (25), o time de Icoaraci sofreu uma goleada impiedosa ao perder por 4 a 0, no Souza, deixando o clube na sétima posição na tábua classificatória, com oito pontos, mas dentro da faixa de classificação à próxima fase. Até o momento, a diretoria não definiu quem será o treinador na última rodada, onde o Santa Rosa enfrenta o Tapajós, no Ninho do Japiim, em Castanhal.