Tuna Luso goleia o Santa Rosa no Souza e mantém invencibilidade no Parazão de 2024

A Tuna Luso goleou o Santa Rosa por 4 a 0 na manhã deste domingo (25), no Souza, pela sétima rodada do Campeonato Paraense. Os gols da partida foram marcados por Chula, Luquinhas e Pedrinho (duas vezes). O resultado isolou a Águia do Souza na vice-liderança da competição.

Classificada à segunda fase, a Tuna tem, com a vitória sobre o Santa Rosa, 15 pontos conquistados e segue invicta no Parazão 2024. A Lusa, no entanto, tem um jogo a mais que o Remo, quarto colocado, e pode ser ultrapassada até o início da oitava rodada, que deve ocorrer no próximo final de semana. Provavelmente no domingo (3), a Gloriosa encara o Caeté, fora de casa.

Já o Santa Rosa estacionou na sexta posição com a derrota, com oito pontos, mas tem remotas chances de rebaixamento. A luta principal do Macaco-Prego da Vila é pela classificação à próxima fase do torneio. Para que isso ocorra, basta o Santinha vencer o Tapajós, em casa, na próxima rodada.

O jogo

O primeiro gol da partida ocorreu logo no lance inicial. Aos 25 segundos de bola rolando, Luquinha aproveitou o rebote dado pela defesa do Santa Rosa e, de primeira, abriu o placar para os tunantes. A Lusa continuou na pressão até chegar ao segundo gol, que veio aos 15 minutos, em cobrança de pênalti de Chula.

No segundo tempo, o Santa Rosa voltou melhor e teve a melhor chance aos 15 minutos, em cobrança de pênalti. No entanto, o atacante Flávio, artilheiro do time na temporada, acabou desperdiçando a oportunidade ao acertar a trave.

Aos 34 minutos, o ataque da Lusa pressionou a saída de bola da zaga adversária, que entregou a bola "de presente" para Pedrinho. Ele bateu colocado na saída do goleiro Cláudio Vitor e ampliou o marcador. A goleada da Tuna foi decretada já nos acréscimos, quando o mesmo Pedrinho aproveitou jogada bem tramada no ataque cruz-maltino e acertou uma bomba da entrada da área, dando números finais ao marcador.