Santa Rosa vence o Bragantino fora de casa e respira na tabela do Parazão 2024

O Santa Rosa venceu o Bragantino por 1 a 0, neste domingo (18), pela sexta rodada do Campeonato Paraense de 2024. O resultado, conquistado no estádio Diogão, em Bragança, nordeste do Pará, ajudou o time de Icoaraci a respirar na competição. Com a pontuação atingida, o Santinha praticamente se livra do risco de rebaixamento.

O único gol da partida foi marcado ainda na primeira etapa, aos seis minutos, pelo atacante Flávio, de cabeça, após cobrança de escanteio. Na segunda etapa, o Bragantino se lançou ao ataque em busca do empate, mas parou em boas defesas do goleiro Cláudio Vitor, do Santinha.

Com o resultado, o Santa Rosa subiu à sexta colocação, agora com oito pontos conquistados, e praticamente se livrou do risco de rebaixamento. Por outro lado, o Bragantino caiu à sétima colocação, com seis pontos, e começa a olhar mais de perto o Z-4, inaugurado pelo São Francisco, que tem apenas dois pontos a menos.

O Santinha volta a campo no próximo domingo (25). Às 10h, o time de Icoaraci enfrenta a Tuna Luso, no estádio do Souza, em Belém, pela sétima rodada. No mesmo dia, o Bragantino visita o Cametá, às 16h, no Parque do Bacurau.