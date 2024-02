Castanhal vence o Tapajós, conquista a primeira vitória e deixa a zona de rebaixamento do Parazão

O Castanhal enfim conquistou a sua primeira vitória no Campeonato Paraense 2024. O Japiim da Estrada derrotou a equipe do Tapajós, na tarde deste domingo (18), por 2 a 0, na Arena Verde, em Paragominas, sudeste do Pará, e, de quebra, deixou a lanterna e a zona de rebaixamento do Parazão.

Na estreia do técnico Emerson Almeida, o Castanhal conquistou três pontos importantíssimos na luta contra o rebaixamento, que colocaram o Japiim próximo da zona de classificação para a próxima fase.

O primeiro gol da equipe aurinegra foi marcado pelo atacante Magno, aproveitando o vacilo da defesa do Tapajós, pegando a sobra e mandando para a rede dentro da pequena área, aos 32 minutos do primeiro tempo.

Na segunda etapa o Japiim iniciou em cima e ampliou o marcador em um pênalti. João Victor foi lançado na direita, e quando entrou na área, foi derrubado pelo goleiro Cassiano. Na cobrança, Carlos Maia deslocou o goleiro do Tapajós e marcou o segundo do Castanhal, aos 7 minutos.

Com o triunfo o Castanhal chegou aos 5 pontos, ocupa a 9ª posição e ultrapassou o Tapajós na tabela do Parazão. O próximo compromisso do Japiim será no sábado (24), contra o São Francisco, às 15h30, no CT do clube. Já o Tapajós é o 10º colocado com 5 pontos e terá pela frente o Caeté, na Arena Verde, no domingo (25), às 16h.