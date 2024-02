Nicolas decide novamente e Paysandu vence o Cametá fora de casa pelo Parazão

O Paysandu venceu o Cametá por 1 a 0 na tarde deste domingo (18) no Parque do Bacurau, no município que fica no nordeste do Pará, pela sexta rodada do Campeonato Paraense. Em uma partida marcada por muitos combates físicos, o Papão conseguiu tirar o zero do marcador no início da primeira etapa, com gol de cabeça do atacante Nicolas, o artilheiro do Parazão.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

O resultado manteve o Papão na liderança do torneio, agora com 16 pontos, e virtualmente classificado à segunda fase da competição. Por outro lado, o Cametá continua na briga por uma vaga nos mata-matas. No momento, o Mapará é quinto colocado, com oito pontos conquistados.

VEJA MAIS

O Papão volta a campo pelo Parazão no dia 24 de fevereiro, próximo sábado, às 16h. No Rosenão, o Bicola vai enfrentar o Canaã, pela sétima rodada. Já no dia seguinte, o Cametá recebe o Bragantino, no Parque do Bacurau, também às 16h.

VEJA COMO FOI O JOGO LANCE A LANCE

Assista à transmissão da partida

Primeiro tempo

O jogo físico deu o tom do primeiro tempo no Parque do Bacurau. Paysandu e Cametá, em grande parte do jogo, travaram um duelo de divididas, que deixou a partida picotada e sem chances flagrantes de gol. O Papão se sobressaía na técnica e foi a equipe que mais chegou perto de tirar o zero do marcador. Já o Mapará, que foi mais "corajoso" do que outros times do interior e segurou o ímpeto alviceleste.

Os primeiros minutos do jogo foram de completo domínio do Paysandu. A equipe bicolor, mesmo jogando fora de casa, sufocava o adversário. Aos 3 minutos, Nicolas quase abriu o placar após cruzamento do estreante Michel Macedo. O lateral, inclusive, também teve boa chance de marcar aos 13 minutos.

As coisas, no entanto, mudaram no segundo terço do primeiro tempo. O Cametá passou a encarar o Paysandu de "igual para igual", com uma postura diferente das adotadas por outros clubes do interior. O Mapará passou a competir mais em divididas e "beliscar" lances no ataque, principalmente com o atacante Kiko, pela esquerda. No entanto, o time da casa não teve uma chance clara de tirar o zero do placar.

Paysandu está virtualmente classificado à próxima fase do Parazão (Foto: Jorge Luís Totti / Paysandu)

Após o momento de "ousadia" o Cametá, o jogo passou a ficar mais físico. O estado do gramado do Parque do Bacurau, que já não era dos melhores, ficou cada vez mais deficitário. Para vencer essa adversidade, a partida ficou recheada de divididas e lances de contatos físicos. Em um deles, Vinícius Leite levou a pior e saiu de campo com um corte na cabeça, logo atendido pelos médicos bicolores. Após isso, não houve mais lances de perigo antes do intervalo.

Segundo tempo

A partida continuou física no segundo tempo, mas sem o amplo domínio bicolor. Com uma postura mais ousada, o Cametá começou a realizar "trocações" contra o Paysandu e, por pouco, não marcou. No entanto, a técnica alviceleste pesou e foi do Paysandu o único gol da partida, marcado por Nicolas.

Nicolas marcou seu sexto gol no Campeonato Paraense 2024 (Foto: Jorge Luís Totti / Paysandu)

O tento alviceleste, inclusive, surgiu logo no início do segundo tempo. Aos 3 minutos, Robinho recebeu pela direita e cruzou na área. Nicolas subiu mais alto que a defesa do Cametá e testou para o gol, fazendo o sexto dele na competição em seis partidas disputadas.

A partir disso, o Paysandu tentou fazer uma pressão sobre o adversário para buscar o segundo gol. Aos 13, Robinho recebeu na área, levantou a cabeça e cruzou para Vinícius Leite, que cabeceou na trave. No entanto, o domínio bicolor parou por aí.

Até o final, o jogo ficou "lá e cá", com ambas as equipes com chances de abrir o marcador. O Papão seguia a estratégia de criar jogadas com paciência no meio de campo, enquanto o Cametá apostava em lançamentos longos para a velocidade dos pontas. Cada time até teve uma chance clara de marcar - o Papão aos 26, com Leandro, e o Mapará aos 36, com Acará. Apesar disso, não houve modificações no placar.