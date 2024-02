Saiba como joga Luan Freitas, novo zagueiro do Paysandu que veio do Fluminense-RJ; vídeo

Com apenas 23 anos, o jovem zagueiro Luan Freitas, emprestado pelo Fluminense-RJ ao Paysandu, promete enriquecer com bastante técnica o setor defensivo bicolor. Quem garante isso é o técnico alviceleste, Hélio dos Anjos. Em entrevista coletiva, o treinador disse que o jogador se destaca pela saída de bola.

"Uma das principais virtudes dele é a construção de jogo. Ele tem uma saída de bola do jeito que eu gosto. É um jogador que eu preciso ainda sentir as agressividades em divididas, mas isso é uma coisa que ele já tá pegando nos treinos táticos. O Luan é um jogador positivo porque é jovem e todas as informações do Fluminense batem. Acho que vai nos ajudar bastante", explicou Hélio.

Revelado na base do Fluminense-RJ, clube onde estreou como profissional, Luan Freitas tem 1,85 e é apenas o quinto zagueiro mais alto do elenco. Apesar disso, o jogador se notabilizou pela velocidade de antecipação e qualidade do passe.

Como profissional, o jogador fez apenas 12 partidas. A estreia ocorreu em 2021, quando ele disputou apenas uma partida pelo Fluminense. Nos dois anos seguintes, o jogador fez parte do elenco tricolor, mas não entrou em campo.

No segundo semestre de 2023, o zagueiro foi emprestado ao Londrina, clube que disputou a Série B do Brasileirão. Lá, o jogador atuou em sete partidas e fez parte do elenco que terminou o ano rebaixado à Série C.

Já no início deste ano, Luan passou a ser utilizado com frequência pelo time principal do Fluminense. Em quatro partidas disputadas no Cariocão, o jogador disputou quatro partidas e fez um gol, o único do atleta como profissional.

Atualmente, o elenco bicolor conta com seis zagueiros. Além de Luan Freitas, estão no Papão Wanderson, Lucas Maia, Carlão, Paulão e Lucca Carvalho.