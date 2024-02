Presidentes do Remo, Paysandu e FPF se reúnem com mandatário da CBF no Rio de Janeiro

O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, recebeu os mandatários do Remo e do Paysandu, além do presidente da Federação paraense de Futebol (BF), para uma conversa, na tarde de ontem (15), Sede da CBF, no Rio de Janeiro.

De acordo com o colunista do Grupo O Liberal, Abner Luiz, as pautas na reunião foram tratadas de antecipação de cotas da participação da Copa do Brasil, além de ajuda para as logísticas dos clubes nas competições nacionais e regionais.

O Paysandu esteve representado pelo presidente Maurício Ettinger e o vice Roger Aguilera. Já o Remo teve como representante na reunião o mandatário Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão. Os dirigentes foram presenteados com camisas oficiais da Seleção Brasileira, todas elas personalizadas. O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, afirmou que foi um encontro positivo e que ajudará a crescer as competições comandadas pela CBF, além de fortalecer o futebol paraense.

“É uma felicidade encontrar os representantes de dois clubes tradicionais do futebol brasileiro. A CBF é a casa do futebol brasileiro e está sempre aberta para o diálogo. Foi um encontro muito positivo para crescer ainda mais as nossas competições e o futebol do Pará”, disse, Ednaldo Rodrigues.

Maurício Ettinger, presidente do Papão, comentou sobre o encontro e parabenizou Ednaldo Rodrigues, pela gestão à frente a instituição que comanda o futebol brasileiro.

“É um prazer enorme estar aqui de novo, agora com o Paysandu na Série B. Viemos fazer uma visita ao presidente Ednaldo e parabenizar pela gestão. Ele está sempre aberto a receber os clubes e sempre inteirado de todos os assuntos, a CBF está em boas mãos. Muito obrigado pelo acolhimento”, disse.

Roger Aguilera, Maurício Ettinger e Ednaldo Rodrigues na Sede da CBF (Fábio Souza / CBF)

O mandatário do Remo, Antônio Carlos Teixeira, agradeceu pela oportunidade de debater alguns assuntos e falou da importância em de Ednaldo Rodrigues à frete da CBF.

“É uma satisfação muito grande. Venho aqui, na qualidade de presidente recém-eleito do Clube do Remo, me apresentar com o presidente Ednaldo e colocar o Clube do Remo e o estado do Pará à disposição dele e pedir também apoio ao futebol paraense, porque é um futebol que merece todo o cuidado, toda a atenção da CBF. Ela vem tendo com o presidente Ednaldo e nós esperamos que possamos continuar, agora eu como presidente do clube”, afirmou Tonhão.

Ednaldo Rodrigues (à esquerda) presenteando o presidente do Remo, Tonhão, com uma camisa personalizada da Seleção Brasileira (Fábio Souza / CBF)

Ricardo Gluck Paul, presidente da FPF, citou o fortalecimento da CBF à Série C e da importância do Remo e do Paysandu para a região Norte do país.

“Mais uma vez o Ednaldo recebe bem o Pará. É importante dizer que a Federação Paraense tem uma expectativa muito forte no futebol brasileiro, no comando do Ednaldo. O Ednaldo que tem fortalecido a Série C, que hoje o Remo está disputando, a Série B, que o Paysandu vai disputar. E são clubes que estão unidos dentro desse projeto", afirmou o presidente da Federação Paraense de Futebol. Nós trouxemos aqui as duas maiores potências da região amazônica, do estado do Pará, para fortalecer essa relação com a CBF, com o Ednaldo. Como sempre, fomos muito bem recebidos. Temos aqui uma gratidão muito forte com o presidente Ednaldo, que sempre fortalece essa relação”, finalizou.