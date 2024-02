Com Paysandu e Remo liderando, saiba quem são os melhores ataques e defesas do Parazão 2024

Com todas as rodadas do Campeonato Paraense completas, Remo e Paysandu, clubes de maiores investimentos na competição, possuem números interessantes no Parazão 2024. A melhor defesa e o melhor ataque pertencem aos dois clubes.

Após a vitória sobre o Tapajós, pelo marcador de 3 a 1, o Remo retomou a vice-liderança do Parazão que pertencia à Tuna Luso, além de ter ultrapassado o clube cruzmaltino no quesito de ataque mais positivo. O Leão Azul chegou à marca de 11 gols em cinco partidas, um gol a mais que a Águia do Souza, que possui 10 gols marcados, além de ter Chula, o artilheiro do Campeonato Paraense ao lado de Nicolas, do Paysandu, com cinco gols marcados. No quesito gols marcados, o Paysandu, líder do Parazão ocupa a terceira posição com sete gols.

Se no ataque o Remo lidera, na defesa o Paysandu é o clube menos vazado do Campeonato Paraense. A equipe alviceleste levou apenas um gol em cinco partidas, gol feito pelo Bragantino, na vitória bicolor por 2 a 1, na Curuzu. A segunda melhor defesa do campeonato é a do Santa Rosa, com três gols sofridos. A equipe de Icoaraci está à frente do Remo, que ocupa a terceira colocação com 1uatro gols levados neste Parazão.

No quesito pior defesa dois clubes estão empatados como os mais vazados da competição. Castanhal e Canaã, o último e o penúltimo colocados, possuem a pior defesa do Parazão com nove gols sofridos. Já o pior ataque do Campeonato Paraense é do Santa Rosa, com apenas dois gols sofridos.