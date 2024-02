FPF agenda última rodada do Parazão com dois jogos no mesmo estádio; entenda

O Campeonato Paraense 2024 ganhou mais um “problema” em relação á tabela da competição. Após jogo adiado por falta de estrutura do estádio e inversão de mando de campo, a última rodada do Parazão terá dois confrontos de clubes de Bragança (PA) marcados para o mesmo dia, horário, porém só existe um estádio na cidade.

A disputa do Parazão segue acirrada, tanto por classificação, quanto para fugir do rebaixamento. Os dois representantes da cidade de Bragança estão dentro do G-8, grupo de clubes que estariam classificados para as quartas de finais do Parazão, porém, na última rodada, um deles não poderá jogar em casa e exercer o direito de ser o mandante.

VEJA MAIS

Em sorteio realizado no final do ano passado, os clubes ficaram em grupos diferentes, porém, o último jogo do Bragantino, diante do Remo, está marcado para o Estádio Diogão. O mesmo ocorrendo com o Caeté, que encara a Tuna Luso, também no Diogão. Atualmente o Caeté ocupa a terceira posição na tabela com 8 pontos, podendo ser ultrapassado pelo Remo ou Tapajós. Já o Bragantino está na quinta colocação com 6 pontos.

FPF

A equipe de O Liberal procurou a Federação Paraense de Futebol (FPF), mas até o momento não obteve retorno.

No site

No site da FPF, a última rodada da primeira fase do Campeonato Paraense é a única que não possui jogos detalhados.

Presidente do Bragantino

O presidente do Bragantino, Cláudio Vagner, conversou com a equipe de O Liberal e afirmou que só sairá de Bragança na última partida, com uma decisão judicial.

“Os jogos dos dois representantes de Bragança estão marcados para o mesmo estádio, que é o Diogão. O Bragantino enfrenta o Remo e só sairemos de Bragança em caso de decisão judicial ou que a FPF explique os motivos que o Bragantino tenha que mandar seu jogo em outra praça”, disse, o presidente do Tubarão.

Presidente do Caeté

Já o mandatário do Caeté, Rodrigo Barata, afirmou que aguarda a decisão da FPF e que afirmou que não comenta as declarações do presidente do Bragantino.

“Isso foi uma questão do algoritmo, na hora do sorteio e é colocado no programa e o algo que faz essa divisão. Coincidentemente deu para que Bragantino e Caeté mandem seus jogos dentro de casa. Isso é uma questão da FPF e tenho certeza que a diretoria de competições irá resolver da melhor maneira possível. Estamos aguardando um posicionamento da FPF”, disse Barata, que falou que não comentaria o posicionamento do presidente do Bragantino: “Não comento declarações de terceiros. Estamos aguardando o posicionamento da FPF”, finalizou.