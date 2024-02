Após metade do Parazão, dois clubes seguem invictos e dois ainda não venceram; veja os números

Mais de 50% da primeira fase do Parazão 2024 já foi disputada e dois clubes seguem sem saber o que é derrota na competição e dois ainda não sabem o que é comemorar uma vitória no Campeonato Paraense.

O maior estadual da Região Norte do Brasil terá a sua 6ª rodada disputada a partir da próxima sexta-feira (18), quando o Águia recebe o Caeté, às 20h, no Estádio Zinho Oliveira, em marabá (PA). O Parazão 2024 contém dois clubes invictos na competição, o Paysandu e a Tuna Luso Brasileira. O Papão é o líder do campeonato com 13 pontos conquistados em cinco jogos e possui 86.7% de aproveitamento. O Paysandu é o dono da melhor campanha, da melhor defesa com apenas um gol sofrido e possui o artilheiro da competição, o atacante Nicolas, com cinco gols marcados, dividindo a artilharia com Chula, da Tuna, também com cinco gols marcados.

A Águia do Souza segue voando alto neste Parazão. A Tuna venceu na semana passada o clássico contra o Remo, dentro do Baenão e quebrou a invencibilidade azulina, além de ter marcado três gols na defesa azulina que, até então, era a melhor da competição com nenhum gol sofrido. A Lusa é vice-líder com nove pontos, nenhuma derrota e possui o melhor ataque da competição com 10 gols marcados e o artilheiro Chula, que balançou as redes cinco vezes. Vale ressaltar que Paysandu e Tuna não irão se enfrentar nesta primeira fase do Parazão, já que, os dois clubes, fazem parte do mesmo grupo, porém, o encontro pode ocorrer nas próximas fases, caso as duas equipes alcancem suas classificações.

Na outra ponta da tabela estão dois clubes, que ainda não venceram no Parazão e lutam contra o rebaixamento. O Canaã, atual campeão da Segundinha e vice-campeão da Supercopa Grão-Pará, ainda não sabe o que é conquistar três pontos na elite do futebol paraense. O caçula do estadual, empatou três vezes e perdeu as outras duas partidas e soma apenas três pontos e está na penúltima posição.

Os próximos confrontos de Paysandu e Tuna no Parazão estão marcados para o domingo (18). A Tuna encara o Canaã, às 10h, no Estádio do Souza, em Belém. Já o Paysandu pega o Cametá, às 16h, no Parque do Bacurau.

A situação do Canaã só não é pior que a do Castanhal, equipe que completa nesta temporada 100 anos de existência. O Japiim da Estrada está na lanterna do Parazão com apenas dois pontos conquistados. Tradicional equipe do campeonato Paraense, o Castanhal, que recentemente foi representante do Pará na Série D e também na Copa do Brasil, corre sérios riscos de cair para a Segundinha. Além de serem os dois últimos na tabela, Canaã e Castanhal possuem as piores defesas do Parazão com nove gols sofridos.

Os próximos jogos de Canaã e Castanhal no Parazão serão no domingo (18). O Castanhal pega o Tapajós, às 16h, na Arena Verde, na cidade de Paragominas (PA) e o Canaã enfrenta a Tuna Luso, às 10h, no Estádio do Souza, em Belém.