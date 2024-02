Léo Goiano é o novo técnico do Canaã; novo comandante assume time na zona de rebaixamento

O Canaã anunciou, nesta sexta-feira (2), que Léo Goiano será o novo treinador do clube para o restante do Parazão. O comandante chega após o desligamento do técnico Emerson Almeida, e terá a difícil de missão de tirar o Falcão da zona de rebaixamento da competição, com apenas dois pontos conquistados.

"Chego muito feliz e entusiasmado para que a gente possa trilhar um caminho vencedor dentro da competição. Me agradou muito a ambição do clube, a qualidade dos atletas, e é uma circunstância que geralmente traz um plus de motivação para os jogadores. Esperamos tirar o máximo de proveito e que possamos fazer uma grande estreia no domingo contra o Tapajós, uma equipe qualificada. A gente respeita muito os rivais, porém é extremamente importante a gente fazer grandes jogos em casa e fazer prevalecer a nossa condição de mandante", disse o técnico Léo Goiano em primeira entrevista como técnico do Canaã.

A estreia do técnico Léo Goiano sob o comando do Canaã será neste domingo (4), às 16h, no Rosenão, em Parauapebas, contra o Tapajós pela 5ª rodada do Campeonato Paraense.