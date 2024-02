Canaã anuncia demissão de atacante e comissão técnica, a terceira a cair no Parazão

Atual vice-lanterna do Campeonato Paraense, o Canaã tenta se reerguer neste início de campeonato, após dois empates em três partidas. Dado o insucesso em campo e outros fatores desconhecidos, a direção do clube resolveu se movimentar e anunciou a demissão de três profissionais que compunham o futebol "cananeu". Foram desligados o técnico Emerson Almeida, o auxiliar técnico Pompeu e o atacante Paulo Rangel.

De acordo com a assessoria do clube, o preparador físico Ronaldo Hayata ficará responsável pelo comando técnico da equipe para a partida contra o Santa Rosa, na próxima quinta-feira (02). Na primeira rodada do Parazão, o clube de Parauapebas foi goleado pelo Remo por 5 a 0. No jogo seguinte, em casa, empatou com o Cametá em 1 a 1 e, por fim, um novo empate com o Caeté, pelo mesmo placar.

Intercâmbio

A baixa rentabilidade em campo deixa o time em maus lençóis, isso depois do celebrado acesso no ano passado, que veio com a conquista da Segundinha. Paulo Rangel e a comissão técnica estavam no clube desde o ano passado e tiveram seus contratos renovados para 2024. Em dezembro do ano passado, o presidente do clube, Alan Ben Cohen, chegou a enviar o atacante e o treinador para uma viagem de intercâmbio em Portugal, onde, segundo ele, iriam "fazer estágio e aprimorar seus conhecimentos, entendendo não só o sistema de jogo português, como o modelo de gerência austera europeia", disse na época.

Sobre a situação do atacante, Alan foi ainda mais longe e garantiu que estava preparando o jogador para assumir um cargo de gestão na estrutura do Canaã. "A médio e longo prazo já está estudando na FIFA para assumir uma das gerências no nosso clube, porque entende as expectativas e acredita no nosso projeto", disse em entrevista a O Liberal. Menos de um mês depois veio o desligamento oficial em uma mensagem objetiva divulgada ao público:

Juntos e em pouquíssimo tempo de existência junto ao clube fizemos história no futebol do Norte do Brasil, mas, nossa vida é cercada por ciclos que se encerram para que novos desafios possam surgir e o nosso desejo é de sucesso nas carreiras de vocês. Resta, por fim, nossa gratidão!

Com isso, o Campeonato Paraense deste ano já conta com três demissões de treinadores. Rafael Jaques foi demitido do Águia de Marabá, Uidemar Oliveira deixou o comando técnico do Cametá e Emerson Dias seguiu o mesmo caminho no Canaã.