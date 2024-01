Canaã sai atrás, empata com o Cametá nos acréscimos e deixa a lanterna do Parazão 2024

O Cametá e Canaã empataram em 1 a 1 na tarde desta quarta-feira (24), pela 2ª rodada do Parazão 2024. A partida foi disputada no Estádio Rosenão, em Parauapebas. O primeiro gol do jogo foi marcado pelo atacante Filipe Eduardo, aos 22 minuto do segundo tempo. Marudá empatou para o Falcão. O placar tirou o Canaã da lanterna do campeonato.

O primeiro tempo terminou sem gols no Rosenão. As equipes, apesar de aguerridas, tiveram poucas finalizações perigosas. A situação do jogo mudou na etapa final, depois que os técnicos Uidemar Pessoa (Cametá) e Emerson Almeida (Canaã) promoveram mudanças nos times. O Mapará, visitante, cresceu e apresentou maior volume de jogo.

Aos 22 minutos do segundo tempo. Filipe Eduardo acertou um chutaço de fora da área, no canto esquerdo do goleiro Poletine, que chegou a tocar na bola, mas não o suficiente para desviar da meta: 1 a 0 para o Cametá.

O Canaã demorou para reagir, fez grande pressão nos minutos finais do confronto e conseguiu empatar o duelo nos acréscimos, aos 48, com o meia Marudá aproveitando a sobra de bate-e-rebate após uma bola alçada na área: 1 a 1. O Falcão seguiu em cima do Cametá até o apito final, aos 55.

Classificação e próximos compromissos

Assim, o time do Sudeste paraense entrega a lanterna do Parazão para o Santa Rosa e sobe uma posição. Com 1 ponto conquistado e um saldo de -5 em duas rodadas disputadas, a equipe alviverde é a 11ª colocada, dentro da zona de rebaixamento. O Canaã volta a campo no próximo sábado (23), contra o Caeté. A partida está marcada para o Diogão, em Bragança, para as 15h30.

Já o Cametá, ao permitir o empate, deixou de colar nos líderes do campeonato. Com mais um empate, o Mapará soma 2 pontos e fica no meio da tabela, na 5ª colocação. O próximo compromisso do verde-rubro será em Belém, contra a Tuna Luso, no próximo domingo. O jogo será às 10h no Estádio Francisco Vasques, o Souza.