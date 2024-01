Parazão 2024: mesmo com pênalti perdido, São Francisco garante vitória em cima do Santa Rosa

O São Francisco bateu o Santa Rosa e conquistou a primeira vitória do Campeonato Paraense 2024, nesta quarta-feira (24), em partida realizada pela segunda rodada da competição. Mesmo com um pênalti perdido, o Leão de Santarém conseguiu marcar um contra o rival, no Ninho do Japiim, em Castanhal.

Veja a partida:

A partida foi meio atrapalhada para o Leão e para o Santinha, mesmo com maior posse de bola, o São Francisco perdeu algumas oportunidades de marcar, incluindo um pênalti, marcado por André Rosa, que não só perdeu a oportunidade de gol, mas também fez uma falta no goleiro, recebendo um cartão amarelo.

Para se redimir, o jogador foi em busca do desejado gol, e nos acréscimos do primeiro tempo, André Rosa marcou para o Leão Santareno.

VEJA MAIS



No segundo tempo, o Santinha voltou focado em conquistar a vitória, mas, mesmo sem tentativas de novos gols, o São Francisco segurou a vitória até o fim, o que garantiu mais três pontos para o Leão, que agora soma quatro na tabela.

Ficha técnica

Santa Rosa x São Francisco

Campeonato Paraense - 2ª rodada

Data: quarta-feira (24)

Hora: 10h

Local: Complexo Esportivo - Ninho do Japiim, Castanhal

Árbitro: Gustavo Ramos Melo

Auxiliares: Helcio Araujo Neves e Arthur Beltrão Rosas Bentes

Santa Rosa: Gustavo Chaves, Ramonzinho, Bruno Costa, Renan, Negueba, Camilo, Mauro Ajuruteua, Diego Borges, Edgo, André Rosa e Ruan Café. Técnico: Rodrigo Reis.

São Francisco: Claudio Vitor, Rony, Diego Macedo, Diego Fracaroll, Cristian Moura, Pedro Sena, Leandro Silva, Ryan, Arian Taperaçu, Thiago Miranda e Flávio. Técnico: Samuel Cândido.