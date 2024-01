Parazão 2024: Canaã busca reduzir danos em cima do Cametá, na segunda rodada do Campeonato

O Campeonato Paraense 2024 está a todo vapor, e nesta quarta-feira (24), Canaã e Cametá se enfrentam pela segunda rodada da competição, a partir das 16h, no Estádio José Raimundo Araújo, o Rosenão, em Parauapebas. As duas equipes buscam uma primeira vitória no Campeonato, com o caçula precisando ainda mais para sair do fim da tabela.

O Cametá chega para a partida após um bom desempenho, mesmo tendo empatado com o Castanhal, em 2 a 2, o Mapará demonstrou que a preparação da pré-temporada funcionou e marcou e abriu o placar da partida, mesmo que tenha sofrido um revés em seguida. Agora, a equipe espera conseguir uma vitória para encostar ainda mais nos líderes da tabela.

Enquanto isso, o Canaã, caçula da competição, está amargando na última posição da tabela, com o pior saldo de gols do Parazão (-5), e além dos três pontos, a equipe quer também reduzir os danos que sofreu diante do Clube do Remo, com uma vitória em cima do Mapará. O campeão da Segundinha, está disputando o Parazão pela primeira vez, e quer melhorar o desempenho para não voltar para a segunda divisão.

Ficha técnica

Canaã x Cametá

Campeonato Paraense 2024 - 2ª rodada

Data: quarta-feira (24)

Hora: 16h

Local: Estádio José Raimundo Roseno Araújo - Rosenão

Árbitro: Ignácio José de Almeida Pedro

Auxiliares: José Henrique Almeida de Sousa e Romario Ferreira de Oliveira

Canaã: Matheus Poletine; Vinícius, Mimica, Mateus Martins e Werley Capanema; Balão Marabá, Hatos, Wanderlan e Railson; Vini Santos e Paulo Rangel. Técnico: Emerson Almeida.

Cametá: Pedro G., M. Fauth, Caça Rato, Pedrão A., Rayro D., Jacone S., Pelézinho, Caio M., Felipe E., K. Balotelly e Thulio L. Técnico: Uidemar Oliveira.