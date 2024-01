Cheio de gols, Cametá e Castanhal empatam na primeira rodada do Parazão 2024

Neste primeiro sábado (20) de Parazão, Cametá e Castanhal se enfrentaram em um jogo movimentado. Com gol bem na treta final do jogo, o placar terminou 2 a 2. O jogo aconteceu em Cametá, no Estádio Municipal Orfelino Martins, o famoso Parque do Bacurau.

O primeiro gol foi marcado por Pedrão, camisa 3 da equipe cametaense, aos 37 minutos do primeiro tempo. Menos de 5 min depois, Balotelli aproveitou uma falha defensiva para marcar o segundo gol: 2 a 0.

Mas, na etapa final, a partida tomou novos rumos. O Castanhal correu atrás do empate e diminuiu a vantagem cametaense com um golaço de Felipe Gedoz, aos 13 minutos. O camisa 100 do Aurinegro acertou um chutaço de primeira, de fora da área, e acertou o ângulo. O meia, no entanto, lesionou-se na jogada e foi substituído em seguida. O empate veio com o volante Paulinho, de cabeça, aproveitando cobrança de escanteio. O camisa 8 subiu livre de marcação e testou forte, para o fundo das redes.

Pensando em conquistar os primeiros 3 pontos, na quarta-feira (24) o Cametá enfrentará o Canaã no Estádio Benezão, em Canaã dos Carajás. Já o Castanhal jogará contra o Remo, no Mangueirão, em Belém, na posição de mandante do duelo. A partida está marcada para começar às 20h.