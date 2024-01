Bragantino e Tapajós estreiam sem gols no Parazão 2024

O Parazão já começou e Tapajós e Bragantino se enfrentaram neste sábado (20), às 15h30, no Estádio Diogão, em Bragança. As equipes iniciam a temporada em busca de um desempenho melhor que no último ano, porém, na primeira rodada as duas nem o boto, nem o tubarão, conseguiram sair na frente. O jogo terminou 0 a 0.

VEJA MAIS:

O placar reflete bem o que o torcedor viu em campo. 90 minutos de jogo morno, com algumas tentativas, mas pouca objetividade de ambas as equipes.

Agora, as equipes vão em busca do primeiros 3 pontos na competição. O próximo desafio do Bragantino será a Tuna Luso, na quarta-feira (24), às 20h, no Souza. No mesmo dia, o Tapajós enfrenta o Águia de Marabá, em Paragominas, no Estádio Arena do Município Verde.