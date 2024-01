Tuna Luso embarca para Marabá para a estreia do Parazão

Pela primeira rodada do Campeonato Paraense, a Tuna Luso enfrenta o Águia de Marabá às 16h30 deste sábado (20), no Estádio Zinho de Oliveira, em Marabá, no primeiro desafio da temporada de 2024. A delegação saiu nesta madrugada do Estádio Francisco Vasques, mais conhecido por Souza, em Belém, e conta com 22 jogadores, comissão técnica e staff. O técnico da Lusa, Júlio César, destacou a atenção que ele vai ter para que a equipe pegue logo "ritmo" nesta primeira partida.

“Vamos jogar um torneio curto, onde, no primeiro momento, temos oito jogos e não podemos nos permitir estar no ápice somente na terceira ou quarta rodada. Precisamos já nesta primeira rodada mostrar o que a equipe quer na competição. Precisamos chegar para buscar as vagas, calendário para a Tuna Luso para 2025”, declarou.

Nas cinco primeiras rodadas no Parazão, a Tuna vai encarar o Águia de Marabá, Bragantino, Cametá, Remo e Castanhal. Júlio César está confiante no seu time para o torneio, apesar de situações extracampo.

“Sabemos que tem outras equipes que investiram mais, que têm poder de investimento maior do que nós, mas sabemos também que montamos, dentro das nossas possibilidades financeiras, uma boa equipe”, concluiu.

O elenco tunante trabalhou forte durante toda a pré-temporada deste o início de janeiro para melhorar o retrospecto na edição de 2023, quando terminou o Parazão em sétimo lugar. Aliás, o estadual será a única competição programada da Lusa.

Elenco da Tuna Luso para 2024:

- Jhonnatan Guimarães - 31 anos, natural de Belém - PA - Volante - Passagens por Remo, Paysandu, Ceará, Portuguesa, Náutico, CSA e Confiança

- Jayme Juan - 30 anos, natural de Belém - PA - Atacante - Passagens por Remo, Paragominas, Teteks (Macedônia), Tuna Luso e Tocantinopolis

- Pedrinho - 28 anos - Atacante - Passagens por Macapá, Castanhal, Fonte Nova, Caeté e Santa Rosa.

- Caíque Oliveira - 32 anos, natural de São Paulo - Zagueiro/Volante - Passagens por XV de Piracicaba, Paysandu, América - RN, Zakho (Iraque), Mixto e Sergipe.

- Wesley Raizeman - 31 anos - Lateral-Esquerdo - Passagens por Ypiranga - RS, Independente Tucurui, Campo Grande - RJ e Princesa do Solimões

- Paulo Henrique - 28 anos, natural de Mãe do Rio (PA) - Lateral-Esquerdo - Passagens por Inter Santa Maria - RS, Barra - SC e São Gabriel - RS

- Tiago Bagagem - 29 anos, natural de Pernambuco - Meio-Campista - Passagens por Sete de Setembro, Auto Esporte, Ipojuca e Tocantinópolis

- Iago Hass - 27 anos, natural de São Paulo - Goleiro - Passagens por Paulista, Comercial, Juventus - SP, Globo e Hercílio Luz.

- Wander Martins - 31 anos, natural do Rio de Janeiro - Lateral-Direito - Passagens por Grêmio, América - RJ, ASA, Vila Nova - MG, Sergipe é Americano.

- Elvis Ogbe - 23 anos, natural da Nigéria - Volante - Passagens por Prudentópolis, Rolândia, Tapajós e Santa Rosa.

- Danúbio dos Santos - 28 anos, natural de Parauapebas - PA - Atacante - Passagens por Parauapebas, Águia de Marabá, Porto (POR), Estoril (POR), Independente Tucuruí e Carajás.

- João Victor Borges - 28 anos, natural de São Carlos - SP - Atacante - Passagens por Clube do Remo, Castanhal, América (RN), Feirense (POR), Torreense (POR) e Anadia (POR).

- Willian Fazendinha - 30 anos, natural do Amapá - Meio-campista - Passagens por Santos - AP, Castanhal, Paysandu, Cametá e Tocantinópolis.

- Jonathan Chula - 31 anos, natural do Rio de Janeiro - Atacante - Passagens por São Gonçalo, Maricá, Parnahyba e Duque de Caxias.

- Luquinha - 22 anos, natural do Rio de Janeiro. Atacante com passagens pelo Volta Redonda, Peimari United (Finlândia), São Raimundo (PA) e Princesa do Solimões.