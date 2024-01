Técnico da Tuna aprova amistoso contra o Paysandu e mira o Águia na estreia do Parazão

Nem só de vitórias vive o futebol. Nas derrotas, o aprendizado é ainda maior. Pelo menos é o que acredita o técnico Júlio César Nunes. O comandante cruzmaltino elogiou a postura de seus atletas no amistoso realizado nesta terça-feira (15), no qual o time acabou derrotado por 2 a 1, em partida realizada na Curuzu.

"Fazemos uma avaliação positiva do teste que fizemos. Um trabalho forte com a equipe do Paysandu, de intensidade alta, que nos fez testar principalmente o nosso momento defensivo do jogo". Nunes elogiou a construção tática do adversário, que, com um poderio financeiro maior, tem, logicamente, maiores condições de montar um elenco ofensivo, fato que agradou bastante o treinador por exigir muito de seus comandados, sobretudo no aspecto defensivo.

"Nos amistosos anteriores ficamos mais com a bola, observamos mais o momento ofensivo, a construção, e nesse tivemos que baixar o bloco, marcar muitas vezes. O adversário nos colocou para trás. Foi importante para nos dar 'casca', né?", destaca. Apesar disso, a parte ofensiva também teve seus momentos, chegando a empatar o jogo graças ao oportunismo de Jaime, que havia entrado no segundo tempo. Além deste, a Águia Guerreira enfrentou o Acrópole (time amador), Bacuri FC e Seleção de Pirabas, os dois últimos no município de São João de Pirabas.

Além dele, também se destacaram no amistoso os atacantes Luquinhas e Chula, além do meia Fazendinha, que deu lugar ao autor do gol cruzmaltino. Passado o compromisso, o time mira agora na estreia do Parazão, marcada para o próximo sábado (20), às 16h30, no estádio Zinho Oliveira, contra o atual Campeão Paraense, o Águia de Marabá.

"Agora é focar no Águia. Estamos preparados mentalmente, em todos os aspectos, físico, técnico e tático. Agora é momento mais de ajustes, correções em cima de análises do amistoso e do adversário. É hora de montar uma estratégia com a essência dos nossos atletas, usando as características deles, nossas propostas de jogo, mas pensando no adversário. Assim vamos lidar jogo a jogo, sabendo que o campeonato é curto, tendo cada jogo como uma final", encerra.