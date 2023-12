Tuna Luso segue planejamento de pré-temporada para estreia contra Águia de Marabá pelo Parazão 2024

O elenco da Tuna Luso Brasileira iniciou a preparação oficialmente na última semana, e os trabalhos de pré-temporada da Tuna Lusa seguem a todo vapor. Em entrevista concedida nesta quarta-feira (20), o técnico Júlio César Nunes detalhou o início do planejamento da equipe cruzmaltina visando as competições de 2024. A Lusa realiza os treinamentos no município de São João de Pirabas, no nordeste do Pará.

“Agradeço o empenho da nossa diretoria, que conseguiu um período da nossa pré-temporada na cidade de São João de Pirabas…vai ser muito importante pra gente sair um pouco de Belém, para ficarmos mais juntos e unidos, realizando esse período final de preparação”, afirmou o treinador.

O novo comandante, anunciado oficialmente no último dia 25 de outubro, prepara a equipe em busca de melhores resultados no Campeonato Paraense de 2024. O esquadrão tunante terminou a última edição do Estadual na sétima colocação, com cinco derrotas, três empates e apenas duas vitórias conquistadas.

A Tuna busca corrigir as lacunas identificadas na temporada anterior, com ênfase em fortalecer o elenco. Com 13 reforços confirmados, o primeiro teste oficial do cruzmaltino está agendado para 20 de janeiro de 2024, quando enfrentará o atual campeão paraense, Águia de Marabá, no Estádio Zinho de Oliveira, pela primeira rodada do Parazão.