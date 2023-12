Tuna Luso apresenta elenco e inicia trabalhos para a temporada 2024

O elenco da Tuna Luso Brasileira reuniu pela primeira vez, com foco no início da preparação rumo à temporada de 2024. Os atletas recém-contratados e remanescentes deste ano participaram de uma série de exames físicos para determinar a condição de cada um, antes dos trabalhos com bola.

Em um primeiro momento, de acordo com o fisioterapeuta do clube, João Paulo Souza, os jogadores passaram por uma avaliação criteriosa, que, em seguida, será levada para campo, onde o técnico Júlio César Nunes poderá conferir de perto a nova cara da Águia Guerreira.

"Hoje realizamos alguns testes funcionais visando a pré-temporada e o Campeonato Paraense. Esse tipo de exame tem como finalidade a prevenção de lesões. Vamos encontrar algumas características que os atletas trazem de outros clubes, além de aumentar o desempenho durante as competições", explica.

Para o técnico Júlio César Nunes, o elenco tunante deve trabalhar forte para melhorar o retrospecto na edição de 2023, quando terminou o Parazão em sétimo lugar. Aliás, o estadual será a única competição programada para a temporada, ainda sem data de estreia. O primeiro jogo será contra o Águia de Marabá, no estádio Zinho Oliveira.

"Hoje falamos um pouco sobre a nossa metodologia de trabalho. Alguns são remanescentes, outros ainda não trabalhamos, mas temos certeza que logo eles vão entender nossa linha de trabalho, que é muito forte e intensa, conforme o nosso modelo de jogo. Vamos tentar otimizar o máximo possível as sessões de treinamento, para que a gente consiga implementar essa mentalidade de um time forte e competitivo. Assim espero que estejamos bem preparados para fazer uma ótima estreia no dia 20 de janeiro", completa.

Conheça o elenco da Tuna Luso para 2024:

- Jhonnatan Guimarães - 31 anos, natural de Belém - PA - Volante - Passagens por Remo, Paysandu, Ceará, Portuguesa, Náutico, CSA e Confiança

- Jayme Juan - 30 anos, natural de Belém - PA - Atacante - Passagens por Remo, Paragominas, Teteks (Macedônia), Tuna Luso e Tocantinopolis

- Pedrinho - 28 anos - Atacante - Passagens por Macapá, Castanhal, Fonte Nova, Caeté e Santa Rosa.

- Caíque Oliveira - 32 anos, natural de São Paulo - Zagueiro/Volante - Passagens por XV de Piracicaba, Paysandu, América - RN, Zakho (Iraque), Mixto e Sergipe.

- Wesley Raizeman - 31 anos - Lateral-Esquerdo - Passagens por Ypiranga - RS, Independente Tucurui, Campo Grande - RJ e Princesa do Solimões

- Paulo Henrique - 28 anos, natural de Mãe do Rio (PA) - Lateral-Esquerdo - Passagens por Inter Santa Maria - RS, Barra - SC e São Gabriel - RS

- Tiago Bagagem - 29 anos, natural de Pernambuco - Meio-Campista - Passagens por Sete de Setembro, Auto Esporte, Ipojuca e Tocantinópolis

- Iago Hass - 27 anos, natural de São Paulo - Goleiro - Passagens por Paulista, Comercial, Juventus - SP, Globo e Hercílio Luz.

- Wander Martins - 31 anos, natural do Rio de Janeiro - Lateral-Direito - Passagens por Grêmio, América - RJ, ASA, Vila Nova - MG, Sergipe é Americano.

- Elvis Ogbe - 23 anos, natural da Nigéria - Volante - Passagens por Prudentópolis, Rolândia, Tapajós e Santa Rosa.

- Danúbio dos Santos - 28 anos, natural de Parauapebas - PA - Atacante - Passagens por Parauapebas, Águia de Marabá, Porto (POR), Estoril (POR), Independente Tucuruí e Carajás.

- João Victor Borges - 28 anos, natural de São Carlos - SP - Atacante - Passagens por Clube do Remo, Castanhal, América (RN), Feirense (POR), Torreense (POR) e Anadia (POR).

- Adauto Júnior - 29 anos, natural de São Caetano de Odivelas - PA - Meio-campista - Passagens por Imperatriz, Cuiabá, Treze, Carajás, Castanhal, Tapajós, Águia de Marabá e Santa Rosa.

- Willian Fazendinha - 30 anos, natural do Amapá - Meio-campista - Passagens por Santos - AP, Castanhal, Paysandu, Cametá e Tocantinópolis.

- Jonathan Chula - 31 anos, natural do Rio de Janeiro - Atacante - Passagens por São Gonçalo, Maricá, Parnahyba e Duque de Caxias.

- Luquinha - 22 anos, natural do Rio de Janeiro. Atacante com passagens pelo Volta Redonda, Peimari United (Finlândia), São Raimundo (PA) e Princesa do Solimões.