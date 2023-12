Tuna Luso anuncia a 12ª contratação para a temporada de 2024; confira

Disposta a melhorar o retrospecto no futebol profissional, a Tuna Luso Brasileira segue investindo na contratação de atletas para a próxima temporada. Desta vez, o time comandado pelo técnico Júlio César Nunes ganhou a presença de mais um atacante. Trata-se de Luquinha, de 22 anos. O jogador tem passagens pelo Volta Redonda, Peimari United (Finlândia), São Raimundo (PA) e Princesa do Solimões.

Luquinha foi anunciado na noite desta terça-feira, horas depois da coletiva feita pelo treinador. Na atual temporada, o atleta vestiu a camisa de três times diferentes. Começou o ano disputando o Campeonato Amazonense, pelo Operário, depois seguiu para o Princesa do Solimões, onde realizou 13 partidas na Série D, e, por fim, seguiu para o São Raimundo, realizando mais três partidas pela segunda divisão do Campeonato Paraense. O último jogo dele foi no dia 6 de novembro, em empate em 0 a 0 com o União Paraense.

De olho na disputa do estadual, a única competição programada para o próximo ano, a Tuna Lusa já anunciou 12 reforços, sendo o último o atacante Luquinha. Durante a entrevista desta tarde, o treinador cruzmaltino comentou sobre o perfil dos novos jogadores do elenco. "Precisamos trazer atletas que já jogaram torneios parecidos com o Campeonato Paraense, porque, pelo meu histórico e experiência, sei da dificuldade”

Júlio César Nunes anunciou a renovação no dia 25 de outubro. Ele comandou a Tuna na disputa do Campeonato Brasileiro da Série D deste ano, na qual o clube foi eliminado na segunda fase. Em sua primeira passagem, Júlio assumiu a Lusa após a equipe ser eliminada nas quartas de final do Parazão, conquistando uma sequência de 11 jogos sem perder.