Tuna Luso lança camisa com influências regionais e portuguesas

Paralelo à montagem do elenco para a temporada de 2024, a Tuna Luso Brasileira divulgou ao público a nova camisa comemorativa da instituição, que será comercializada a partir desta terça-feira.

O novo modelo tem claras referências ao estado do Pará e à descendência lusitana, apresentando um detalhado desenho da imponente Catedral da Sé. Este monumento histórico, representa a ligação entre as tradições portuguesas e a herança local.

Outro detalhe vem na tonalidade escolhida." A escolha cuidadosa das cores na camisa reflete a identidade única do Pará. O vermelho intenso destaca-se, simbolizando as cores encontradas na bandeira do estado. A faixa branca e a estrela azul, representadas por uma cruz de Malta, mantêm as tradições da Tuna Luso, criando um equilíbrio visual que ressoa com os valores do clube", informa a assessoria de imprensa.

Camisa Tuna Ascom TLB Ascom TLB Ascom TLB

Pré-venda terá início nesta terça-feira (12), às 9:30 e durará 10 dias!

As camisas podem ser compradas através do site https://tunalusostore.uppy.app e pelo WhatsApp da Tuna Luso Store (91) 98331-5949