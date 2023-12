Júlio César destaca planejamento da Tuna Luso para 2024 em entrevista coletiva

O técnico da Tuna Luso, Júlio César Nunes, já deu início ao planejamento da equipe cruzmaltina para 2024. Em entrevista coletiva realizada nesta terça-feira (12), o treinador de 38 anos falou sobre os objetivos da Lusa para a próxima temporada.

“A expectativa é muito boa. Juntamente com a diretoria, nós conseguimos montar um elenco competitivo, coeso e homogêneo. Acredito que nesse período de pré-temporada, nós vamos conseguir implantar uma linha de trabalho forte e com treinos intensos para os jogadores que ainda não conhecem. A Tuna é uma camisa forte do futebol brasileiro, e tem que entrar em toda competição pensando grande”, afirmou Júlio César.

Com início no dia 20 de janeiro, a primeira rodada do Parazão terá a Tuna Luso enfrentando o Águia de Marabá, atual campeão, no estádio Zinho de Oliveira. A Lusa também estuda realizar um amistoso com o Paysandu ainda em janeiro do próximo ano. De acordo com Júlio César, o início do planejamento da pré-temporada será focado na parte física dos jogadores, com objetivo de adaptar o condicionamento dos atletas da Tuna ao estilo de jogo do seu novo treinador.

“Vamos iniciar primeiramente dando ênfase na parte física, mas já com trabalhos táticos desde o início. A ênfase é condicionar os atletas para melhorar suas valências físicas, para termos uma equipe equilibrada em campo, como foi no Campeonato Brasileiro da Série D”, disse o treinador.

Anunciado oficialmente no dia 25 de outubro, o técnico de 38 anos comandou a Tuna na disputa do Campeonato Brasileiro da Série D em 2023. Em sua primeira passagem, Júlio assumiu a Lusa após a equipe ser eliminada nas quartas de final do Parazão, conquistando uma sequência de 11 jogos sem perder e na primeira fase da quarta divisão do Brasileirão.

De olho na disputa do estadual, a Tuna Lusa já anunciou 11 reforços, sendo o último o atacante Jonathan Chula, que defendeu o Duque de Caxias-RJ na última temporada. O treinador do cruzmaltino comentou sobre o perfil dos novos jogadores do elenco.

“Nós já temos muitos atletas que conhecem as competições que disputamos. Conversamos muito sobre o perfil dos jogadores que estamos trazendo, e se irão se encaixar dentro do campeonato, das condições climáticas e dos campos. Precisamos trazer atletas que já jogaram torneios parecidos com o Campeonato Paraense, porque, pelo meu histórico e experiência, sei da dificuldade”, afirmou o comandante da equipe.