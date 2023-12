Tuna Luso contrata um dos maiores artilheiros do futebol carioca, Jonathan Chula

Um dos maiores artilheiros do futebol carioca nos últimos anos está chegando na Tuna Luso Brasileira, o atacante Jonathan Chula vai vestir a camisa da Águia Guerreira e já acertou sua chegada para entrar em campo no Campeonato Paraense de 2024. O jogador de 30 anos estava defendendo o Duque de Caxias.

Jonathan passou pelo Duque em 2021 e 2022. Na primeira temporada, foi artilheiro da Terceirona, com 11 gols, mas não conseguiu repetir os mesmos feitos na edição seguinte. Em todo caso, quando defendeu o Americano, neste meio tempo, marcou 12 gols, reforçando sua fama de goleador. No Maricá, jogou algumas partidas da Segundona de 2023, com três bolas na rede em oito aparições.

Além desses, o artilheiro também passou pelo J Malucelli, Juventus Jaraguá, São Gonçalo, Pérolas Negras, Araguacema, Parnahyba, Americano, Grêmio Prudente e Tupi.