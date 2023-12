Tuna Luso confirma contratação de atacante João Victor, ex-Remo e passagem por Portugal

João Victor, atacante de 29 anos, vai jogar o Parazão 2024 pela Tuna Luso. A contratação foi confirmada pelo time cruzmaltino na manhã desta quinta-feira (7), em postagem nas redes sociais. O centroavante estava há quatro anos no futebol português, mas tem três passagens pelo Pará, por Remo, Castanhal e na própria Águia Guerreira.

Nascido no interior de São Paulo, mas radicado no Pará, João Victor chegou ao Remo em 2016, após período na base do Santos-SP. Não ganhou muitas oportunidades no time profissional do Leão - entre 2016 e 2017 fez 11 jogos e marcou dois gols. Chegou a ser emprestado do Castanhal, para a Segunda Divisão do estadual, e deslanchou: foram 9 gols em 6 jogos no Japiim.

Em 2017, teve a primeira oportunidade na Tuna Luso, também para jogar a Segundinha. Os 4 gols em 4 jogos pela cruzmaltino não foram suficientes para garantir o acesso, e a Lusa foi eliminada pelo Parauapebas, nos pênaltis, nas quartas de final.

A partir de 2018 a trajetória de João Victor passou a ser longe do futebol paraense. Primeiro, dois períodos curtos no nordeste, em CSA e América-RN, até em 2019 rumar ao Velho Continente. O centroavante passou os últimos quatro anos rodando por Portugal: Mirandela, Académico de Viseu, Feirense, Torreense e Anadia FC foram os clubes que João Victor defendeu no período, todos pela segunda ou terceira divisões do país.

Duelo familiar

O Parazão 2024 vai reservar um encontro especial para João Victor: o possível embate com o irmão, João Borges, de 23 anos e que faz parte do elenco do Santa Rosa. O confronto entre Tuna e Santinha está marcado para a 7ª rodada, com data, horário e local ainda a serem divulgado pela Federação Paraense de Futebol (FPF).