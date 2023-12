Prints revelam possível esquema de favorecimento em partida do Parazão Sub-17

O Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-PA) determinou que o resultado da partida entre Tuna Luso e Cabanos, válida pela 6ª rodada da segunda fase do Campeonato Paraense Sub-17, não seja homologado. De acordo com a Justiça, há uma possibilidade de fraude no jogo, que será investigada. O confronto terminou com uma vitória elástica da Águia do Souza: 11 a 0.

Com o resultado, a Tuna se classificou às semifinais do campeonato, eliminando o Paysandu. Como o confronto não foi homologado, a Justiça Desportiva também determinou a suspensão do confronto entre a Gloriosa e o Castanhal, válido pelas semifinais, até o julgamento final da impugnação.

Além disso, Tuna Luso e o Cabanos tem um prazo de dois dias, contados a partir do último sábado (2), para apresentarem defesas.

Decisão do TJD-PA sobre o pedido de impugnação (Divulgação)

Time e jogadores se manifestam

Logo após a partida, que ocorreu no dia 29 de novembro, membros do Cabanos deixaram claro que "entregaram" o resultado para o adversário. O Núcleo de Esportes de O Liberal recebeu prints de conversas de celular que afirmam que o clube favoreceu, propositalmente, a classificação da Tuna. Além disso, a reportagem foi atrás de publicações do clube nas redes sociais e verificou que há um posicionamento oficial sobre o caso.

As manifestações estão no perfil do Instagram do Corinthians Marambaia, clube amador de Belém que cede jogadores ao Cabanos. Em um grupo de WhatsApp, um funcionário da entidade avisa aos responsáveis dos jogadores que o jogo havia sido "entregado". Além disso, há três dias, a equipe fez um post sobre o final do Parazão Sub-17 e disse que "escolheu" quem iria passar de fase.

Print fala sobre possível favorecimento em jogo do Sub-17 (Divulgação)

"Parabéns, meu Sub-17. Encerramos o Parazão. Somente orgulho por quem deu a cara a tapa até o fim. Não iremos fazer nenhuma nota por que não temos o que nos esclarecer, pois se as outras equipes não fazem seu dever de casa porque devemos fazer? Sobre algumas postagens que estão nos acusando ou tirando o seu da frente, na hora que foi perguntado quem vocês queriam e qual foi a resposta? A escolha foi de todos. Não nos vendemos, só escolhemos um lado e foi de quem nunca nos humilhou ou quis nos diminuir. Que venha 2024 e que possamos fazer um paraense melhor", diz a postagem.

Quem também se posicionou foi o goleiro Robert, do Cabanos. Ele também revela que houve favorecimento na partida, mas que não concordou com a atitude. Por conta disso, anunciou o desligamento do clube.

"Venho falar que, independente de qualquer coisa, eu sempre vou ter meu caráter. Venho falar que eu não participei de nenhuma forma pelo o que aconteceu e pelo contrário, não concordei desde o início. Quando eu vi o que aconteceu no jogo eu apenas troquei de roupa, devolvi o meu uniforme e disse que eu não concordava com essas atitudes. Até porque eu sei o que eu passo treinando e me esforçando ao máximo pra chegar na hora e fazer isso. Depois do que aconteceu acabei fazendo minha escolha de sair do clube", explicou.

Outro lado

O Núcleo de Esportes de O Liberal entrou em contato com a Tuna Luso - clube que enfrentou o Cabanos na última rodada - e o Paysandu - equipe que fez a denúncia à Justiça. A Tuna informou que está realizando reuniões internas para definir um posicionamento. Já o Paysandu não se pronunciou.