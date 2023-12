Tuna Luso anuncia contratação do atacante Danúbio para o Parazão 2024

A Tuna Luso já está se preparando para a temporada 2024 e segue divulgando os reforços com foco no Campeonato Paraense do próximo ano. Nesta quarta-feira (6), a Águia do Souza anunciou a contratação do atacante Danúbio, de 28 anos, que estava no Carajás.

O atacante começou no Parauapebas e já passou por grandes clubes como ABC-RN, Parauapebas, Águia de Marabá, São Francisco, Grêmio Anápolis, Porto(POR), Estoril(POR), Vitória da Conquista, Moto Club, Atlético Paraense, Maranhão, Independente e Tucuruí.

O jogador é mais um reforço do time que visa chegar o mais longe possível no Parazão 2024, única competição do clube no próximo ano. Caso avance na competição, a Lusa pode garantir a participação em mais campeonatos a partir de 2025.