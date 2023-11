Tuna renova contrato com o lateral-esquerdo Marlon para a disputa do Parazão 2024

A Tuna Luso Brasileira continua formatando o elenco que vai disputar o título do Campeonato Paraense de 2024, a única competição do calendário luso.

Nesta quarta-feira (29), o Departamento de Futebol do clube anunciou dois nomes. O primeiro foi do volante nigeriano Elvis Ogbe, que participou recentemente do vice-campeonato da Segundinha, pela equipe do Santa Rosa. Pela parte da tarde, foi a vez de anunciar a renovação de contrato com o zagueiro Marlon, de 38 anos.

O atleta também esteve em campo na disputa do estadual da segunda divisão, mas atuando pela Esmac. O último jogo oficial de Marlon foi no dia 1 de outubro, na derrota por 3 a 0 para o São Raimundo.

Em seu currículo, o defensor ostenta um largo histórico de clubes, com destaque para Remo, Paysandu, Vasco, Criciúma e Bahia. Este ano, além de Tuna e Esmac, o atleta também teve uma breve passagem pelo São Bento-SP. Somando todas as passagens na temporada, foram 34 jogos e três gols marcados.