Tuna Luso anuncia contratação de goleiro para o Parazão 2024; veja lista de reforços

A temporada de 2024 ainda não começou, mas a Tuna segue divulgando reforços para o Campeonato Paraense do ano que vem. Nesta terça-feira (28) a Águia do Souza anunciou a contratação do goleiro Iago Hass, de 27 anos. Ele estava no Hercílio Luz, de Santa Catarina.

VEJA MAIS

Revelado na base do Paulista de Jundiaí, o goleiro tem experiência em equipes que disputam divisões inferiores do Brasileirão. O arqueiro acumula passagens por Social-MG, Juventus-SP, Primavera-SP, Comercial-MS, Globo-RN e Icasa-CE. Na última temporada, o jogador disputou 16 partidas.

Iago chega para reforçar uma posição na qual a Tuna tem tido bons jogadores nos últimos anos. Em 2021, ano em que foi vice-campeã paraense, a Águia do Souza tinha Gabriel Bubniack debaixo das metas, eleito o melhor arqueiro do Parazão daquela temporada.

No ano seguinte, em 2022, quando foi semifinalista, a Tuna contou com boas defensas de Victor Lube. As atuações de destaque do goleiro fizeram com que ele fosse contratado pelo Remo para o ano de 2023.

Lista de contratações

Iago Hass foi a oitava contratação da Tuna Luso para a temporada. Até o momento, a Gloriosa anunciou as chegadas de Jhonnatan (volante), Jayme (meia), Pedrinho (atacante), Caique Oliveira (volante), Wesley Raizeman (lateral), Paulo Henrique (lateral) e Tiago Rodolfo (meia).