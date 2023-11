Tuna Luso anuncia novo lateral-esquerdo para a disputa do Parazão 2024

A Tuna Luso mantém seu ritmo de contratações para a temporada de 2024. Desta vez, o nome anunciado no último sábado (25), foi o do lateral-esquerdo Wesley, para a disputa do Parazão 2024.

Com 31 anos, o jogador acumula passagens por clubes como Ypiranga-RS, River-PI, Moto Club, Independente e Anapolina. Sua última equipe foi o Princesa de Solimões, onde participou do Campeonato Brasileiro da Série D deste ano, inclusive enfrentando a Tuna.

Wesley chega à Lusa como um dos jogadores experientes do time. Além dele, já fazem parte do elenco outros veteranos no futebol paraense, como o volante Jhonnatan e o atacante Jayme.