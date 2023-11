Lembra dele? Ex-Paysandu, volante Caíque Oliveira acerta com a Tuna Luso para disputa do Parazão

O Departamento de Futebol da Tuna Luso segue anunciando os atletas que farão parte do elenco para a disputa do Campeonato Paraense de 2024. Desta vez, a Águia Guerreira tornou pública a contratação do volante Caíque Oliveira, nome conhecido no futebol paraense por sua passagem no Paysandu. O atleta está de volta e é a segunda contratação para a cabeça de área, após a chegada de Jhonnatan.

Caíque tem 32 anos e é natural de José Bonifácio, interior de São Paulo. Passou por várias equipes do futebol paulista antes de chegar ao bicolor paraense, em 2019. O atleta se adaptou ao time e acabou ganhando mais um ano de contrato, onde seria o protagonista de um episódio curioso, na final da Copa Verde de 2020. Defendendo o Paysandu, Caíque foi o último cobrador de pênaltis na decisão contra o Cuiabá. Um gol daria o título ao Papão, mas na hora da cobrança, o jogador foi caminhando em direção à bola e acabou batendo para fora. O erro levou o time às cobranças alternadas, onde o Cuiabá saiu com a vitória e o título em pleno Mangueirão.

VEJA MAIS



O lance repercutiu e se tornou um meme viral na internet. Depois disso ele deixou Belém, defendeu times como Mixto e o Sergipe, além de uma passagem internacional no Zakho SC, do Iraque.