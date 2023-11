Tuna Luso anuncia a volta do atacante Jayme para o Parazão 2024

Tuna Luso Brasileira começou, nesta semana, a anunciar os primeiros nomes de peso do elenco para a temporada 2024. Após contratação do volante Jhonnathan Guimarães, que tem passagens por Remo e Paysandu, a Águia Guerreira anunciou mais um reforço na manhã desta sexta-feira (24): trata-se do atacante Jayme, 30 anos, que inclusive estava na campanha de acesso e título da Gloriosa na temporada de 2020.

Além da Tuna, Jayme tem passagem por Remo, Paragominas, Teteks (Macedônia), São Francisco-PA, São Raimundo-PA, Pinheirense, Boa Esporte, Patrocinense, ASA, Linense, Paranoá e Tocantinópolis. No início da carreira, chegou a passar um período no Sub-20 do Fluminense, após se destacar nas categorias de base do Remo.

Sob o comando do técnico Júlio César Nunes, a Tuna tem apenas o Campeonato Paraense para disputar no ano que vem, e buscará chegar pelo menos à fase final, para garantir ainda mais competições a partir de 2025. Via Parazão o clube pode garantir vagas em Série D, Copa Verde e Copa do Brasil na temporada posterior.