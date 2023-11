Tuna Luso apresenta o volante Jhonnatan como novo reforço para o Parazão 2024

A Tuna Luso Brasileira continua reforçando o elenco para a temporada de 2024. Depois de anunciar o retorno do técnico Júlio César Nunes, o Departamento de Futebol anunciou a contratação do volante Jhonnatan, de 31 anos. O atleta é um velho conhecido do futebol paraense, sendo revelado na base do Clube do Remo e em seguida atravessou para a casa do maior rival, o Paysandu. Desta vez, após boa rodagem no futebol nacional, ele retorna à avenida Almirante Barroso, agora na casa da Águia Guerreira.

Aos 31 anos, natural de Belém, Jhonnatan, além de passar por Paysandu e Remo, acumula passagens pelo Ceará, Náutico, Portuguesa-RJ e Confiança-SE. Apesar de ser formado e ter iniciado a carreira profissional no Leão, viveu os melhores momentos no futebol paraense com a camisa do maior rival, o Papão, clube pelo qual disputou três edições da Série B (2015, 2016 e 2017) e uma Série C (2021).

A negociação com o atleta já vinha durando alguns dias, até a conformação dada por meio da assessoria de imprensa do clube.

"Eu estou muito feliz com a oportunidade e garanto que chego para somar com todo o elenco e dar o meu melhor em campo", disparou o volante, que já está treinando no estádio Francisco Vasques.

Calendário curto

Por terminar o Parazão 2023 na 7ª colocação, a Tuna Luso não tem competições nacionais para disputar no ano que vem. O elenco será novamente comandado pelo técnico Júlio César Nunes, que liderou a Águia Guerreira durante ótima campanha na primeira fase da última Série D, mas a equipe acabou eliminada do torneio logo no primeiro mata-mata, para o MAC, do Maranhão.