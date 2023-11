Parazão 2024: Tuna Luso negocia contratação de meia ex-Paysandu e Remo

A Tuna Luso Brasileira negocia a contratação do ex-jogador do Paysandu e do Remo, Jhonnatan, para o Campeonato Paraense 2024. A reportagem conversou com o jogador, que revelou alguns detalhes sobre as tratativas.

“Eu tive uma conversa com o diretor Vinícius Pacheco. Ficamos de nos reunir para ver a situação da assinatura do pré-contrato. Mas já tem uma situação bem adiantada, agora são apenas detalhes que faltam para fechar com o clube”, revelou jogador, que pode atuar em várias funções no meio de campo.

Aos 31 anos, natural de Belém, Jhonnatan, além de passar por Paysandu e Remo, acumula passagens pelo Ceará, Náutico, Portuguesa-RJ e Confiança-SE. Apesar de ser formado e ter iniciado a carreira profissional no Leão, viveu seus melhores momentos no futebol paraense com a camisa do maior rival, o Papão, clube pelo qual disputou três edições da Série B (2015, 2016 e 2017) e uma Série C (2021).

Veja imagens de Jhonnatan por outros clubes:

Jhonnatan carreira clubes Jhonnatan em seu início de carreria, no Remo Marcelo Seabra/O Liberal A chegada ao profissional ocorreu no Leão, junto com Rony e Alex Ruan Oswaldo Forte/O Liberal Transferência ao Paysandu fez com que disputasse a Série B Fábio Costa / O Liberal Jhonnatan foi emprestado ao Ceará em 2016 Rafael Barros / cearasc.com Em 2018, disputou a Série C pelo Náutico Léo Lemos/Comunicação CNC E retornou ao Papão em 2021, na busca pelo acesso à Série B Jorge Luiz Totti / Paysandu O volante tem duas passagens pela Portuguesa-RJ, em 2018 e 2022 Arquivo pessoal / Instagram @jhonnatanguimaraes

Na última temporada, defendendo o Confiança durante 5 meses, o volante acumulou duas partidas da pré-Copa do Nordeste e uma contra o Freipaulistano, pela sexta rodada do estadual, antes de rescindir contrato com o clube. A reportagem entrou em contato com a diretoria da Tuna, que confirmou que negocia com Jhonnatan. O anúncio oficial pode acontecer a qualquer momento.

Calendário curto

Por ter terminado o Parazão 2023 na 7ª colocação, a Tuna Luso não tem competições nacionais para disputar no ano que vem. O elenco será novamente comandado pelo técnico Júlio César Nunes, que liderou a Águia Guerreira durante ótima campanha na primeira fase da última Série D, mas a equipe acabou eliminada do torneio logo no primeiro mata-mata, para o MAC, do Maranhão.