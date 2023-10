De olho no Parazão 2024, diretoria da Tuna confirma retorno do técnico Júlio César

Após a Tuna confirmar a permanência de Eder Pisco e Vinícius Pacheco no departamento de futebol, a diretoria da Águia do Souza anunciou o retorno do técnico Júlio César, que comandou a Lusa na disputa do Campeonato Brasileiro da Série D desta temporada.

Júlio César, de 38 anos, levou à Tuna à segunda fase da Série D, mas a equipe paraense ficou pelo caminho, ao perder para o Maranhão-MA, em casa, nas disputas de pênaltis. Após licença da então presidente Graciete Maués, a Tuna é comandada atualmente pelo vice-presidente de gestão, Mitoniel Sobral.

Em vídeo divulgado pelo departamento de comunicação da Tuna, o técnico Júlio César agradece pela oportunidade de retornar à Lusa e afirma que, a sequência de trabalho e manutenção do departamento de futebol, oram alguns motivos para que aceitasse o convite para 2024.

“Agradeço- a confiança da diretoria no nosso trabalho, vejo com bons olhos essa sequência de filosofia da comissão técnica e também do departamento de futebol, na figura do Eder Pisco e do Vinícius Pacheco. Um dos motivos que me fez voltar para a Tuna é esse carinho do torcedor, relacionamento com a imprensa e funcionários do clube, fui muito bem recebido em Belém nesses meses em que trabalhei no Brasileiro da Série D. É um local onde me sinto bem e, junto com a minha comissão, conseguimos realizar um grande trabalho. No contexto geral foi muito bom, pois não tivemos tempo de formação de elenco, pré-temporada e mesmo assim avançamos ao ‘mata-mata’ da competição. Gostaríamos de ter conquistado o acesso, mas sabíamos do nosso investimento, nossas limitações, comparadas a outras equipes”, disse, Júlio César”, disse, Júlio César.

Um novo mercado

O gaúcho de Caxias do Sul (RS) quer explorar o mercado do futebol do Norte do país. Para Júlio César, o futebol do Pará é grande e a continuidade do trabalho na Tuna, pode abrir portas em um futuro próximo.

“Outro motivo do meu retorno a Belém é conquistar um mercado muito interessante, no Norte do país, de um estado maravilhoso, com equipes agora em Séries maiores do Brasileiro. Acredito que a continuidade vai consolidado um trabalho e o nome e conseguimos abrir portas com um tempo maior. Essa continuidade fechando a Série D, fazendo uma pré-temporada, um estadual é mais uma oportunidade de mostrar o nosso trabalho”, falou.

De olho no calendário 2025

Júlio César Nunes já passou por clubes como o Glória-RS, Passo Fundo-RS, Moto Club-MA além do Joinville-SC. A Tuna foi a primeira experiência no Norte e sabe das dificuldades que irá enfrentar, já que a Lusa possui apenas uma competição no ano e, se quiser ter calendário cheio em 2025, precisará conquistar vagas em competições nacionais e regionais no Parazão 2024.

“Tenho certeza que vamos fazer um grande trabalho junto com a diretoria e comissão técnica. Os jogadores que vieram para a Tuna precisam ter o entendimento da grandeza que é o clube, da história linda, uma equipe bicampeã brasileira, mas precisamos entrar na competição [Parazão] com imposição. Sabemos que será um campeonato forte, outras equipes também irão investir e precisamos nos impor como Tuna Luso para conquistar os objetivos. Temos que fazer uma pré-temporada forte, não será fácil, mas tenho certeza que como alguns atletas vamos manter uma base da Série D, eles já conhecem a filosofia de trabalho e o clube, isso irá facilitar muito, mas pontualmente vamos trazer atletas que se encaixem dentro do perfil de modelo de jogo para montar uma equipe coesa e equilibrada, forte e competitiva à altura que é a Tuna”, finalizou.