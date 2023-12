Paysandu: Ettinger anuncia amistoso contra a Tuna e define tamanho do elenco para o Parazão

O Paysandu deve ter um elenco formado por 30 jogadores para a pré-temporada, marcada para iniciar parcialmente no próximo dia 14. De acordo com o presidente Maurício Ettinger, a expectativa é de já ter o plantel completo até o dia 3 de janeiro, quando ocorrerá a viagem a Barcarena, local selecionado para um período de treinamentos intensivos antes do início do Campeonato Paraense.

Faltando uma semana para a chegada da “primeira leva” de jogadores - àqueles que estavam sem clube, jogaram a Série C e os remanescentes da última temporada - o atual plantel bicolor teve anunciados 11 atletas até o início da tarde desta sexta-feira (8).

"Nós anunciamos 7 e vamos ter um total de 17 jogadores contratados. Estamos contratando ainda, já tem mais uns 3 ou 4 contratados, mas tem muita proposta 'na rua', muita negociação sendo feita. Vamos completar 17 [contratados] agora e vamos ficar atentos ao mercado", enumerou Ettinger durante entrevista no lançamento da linha de uniformes do Papão para 2024, quinta-feira (7) à noite.

Na conta feita pelo mandatário, é levado em consideração o período de férias para jogadores que disputaram recentemente a Série B e a Série A nacionais. Mas até janeiro estes casos já terão gozado férias e estarão no Pará para a pré-temporada. Novos contratados podem ser anunciados a qualquer momento.

"Nós já temos 6 que já estavam contratados, cinco renovados, são 11. Até hoje [quinta-feira, 7], de contrato assinado, já temos 10. São então 21 [jogadores no elenco]. A gente deve chegar a 30 agora. Não são todos que vêm dia 14. Alguns que estavam jogando Série A, Série B, vão chegar dia 26, e a gente vai fazer exames e etc", explicou o presidente.

Amistoso preparatório

Como parte da pré-temporada, o elenco bicolor terá ainda um amistoso contra a Tuna Luso, que será disputado no dia 14 de janeiro, uma semana antes da estreia no Parazão diante do Santa Rosa. O local do jogo ainda será oficializado, mas deverá ser na Curuzu, que atualmente passa por reformas no gramado.

"Vamos fazer uma pré-temporada de 3 a 13 [de janeiro] em Barcarena, um amistoso com a Tuna na segunda-feira, dia 14, aqui em Belém, e o primeiro jogo do Parazão dia 20 no Mangueirão", concluiu Maurício Ettinger.