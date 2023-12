Paysandu apresenta uniforme 'Bicolor', que será usado na temporada de 2024

O Paysandu apresentou na noite desta quinta-feira (7) o novo modelo de uniforme que será usado pelo clube durante a temporada de 2024. Os novas camisas foram divulgads durante uma festa em uma cervejaria de Belém.

As camisas

Batizado de "Bicolor", a nova camisa remete à paixão da torcida alviceleste, personagem principal da conquista do acesso à Serie B nesta temporada. O uniforme principal voltará a ter a cor azul royal predominante, lembrando muito o modelo usado pelo Papão em 2019.

O uniforme foi feito em tecido Jacquard Dry, com grafismo PSC LOBO, se complementando com o mesmo desenho dos punhos. A modelagem, segundo o clube, mostra o olhar para o novo, em busca de grandes conquistas.

Além disso, os uniformes terão uma novidade. De acordo com a Lobo, foi atendido um pedido da torcida e a camisa terá escudo bordado.

Camisa de goleiro principal do Paysandu (Caio Maia/ O Liberal)

Foi, também, apresentado o uniforme principal que vai vestir os goleiros em 2024. Com o escudo negro, a camisa apresenta um grafismo inspirado nas fumaças dos sinalizadores e nas fitas jogadas pela torcida.

A festa

A comemoração na cervejaria começou por volta das 20h. No entanto o desfile dos uniformes ocorreu só às 22h30. Antes da apresentação, o vice-presidente bicolor, Roger Aguilera, comentou a importância sa festa. Segundo ele, o evento foi pensado para celebrar um momento de estima elevada do torcedor bicolor.

"O começo desse ano foi duro, tivemos muitas batalhas. Chegar agora, nessas condições, é muito gratificante. Essa fesra vem num momento ímpar do clube. Esperamos que começamos um ano forte, com sócio ativo e muitas vendas de camisa, pra comecar o ano com bala na agulha e dar alegrias ao torcedor logo no primeiro semestre", explicou.

Além de Roger, esteve presente na comemoração o presidente Maurício Ettinger, o vice de gestão, Fred Cabral, e os ex-jogadores e funcionários do clube, Lecheva e Vandick.

Todas as camisas lançados estarão à venda nas lojas Lobo a partir desta sexta-feira (8). O valor do uniforme principal masculino será R$300,00. Já o modelo feminino será R$ 280,00.