Reforços: Paysandu anuncia contratação de volante e lateral-direito

O Paysandu continua trabalhando em reforços para a temporada de 2024. Desta vez, o clube anunciou mais dois nomes para compor o elenco de 2024. O lateral-direito Bryan e o volante Gabriel Bispo fecharam com o clube e devem desembarcar nos próximos dias para cumprir contrato de um ano.

“Estou fechado com o Papão para a temporada de 2024! Muito feliz com essa decisão, e eu tenho certeza que vai ser um ano muito abençoado para todos nós, vamos buscar os principais objetivos do clube. Conto com a torcida de todos vocês”, disse Bryan, que vem após uma passagem curta pelo Grêmio Novorizontino, onde disputou uma partida pela Série B deste ano.

Já o novo companheiro de time veio de longe e chega para conhecer o calor da Amazônia, após duas temporadas no futebol norte europeu. “Estava nesses dois últimos anos jogando na Finlândia. Estou indo com muita motivação, com felicidade no meu coração e com a benção de Deus. Espero contar com o apoio de vocês para que em 2024 possamos conseguir todos os objetivos que o clube quer alcançar. Estou muito feliz e motivado”, completou Gabriel Bispo.

Bryan e Gabriel Bispo compõem um elenco que aos poucos vem se formatando e conta com os goleiros Claudio Vitor, Diogo Silva, Gabriel Bernard e Matheus Nogueira; os zagueiros Lucas Maia, Naylhor, Paulão e Wanderson; o lateral-direito Edílson, o lateral-esquerdo Geferson, os volante João Vieira e Netinho; os meia Juninho e Robinho, e os atacantes Hyuri, Roger e Vinícius Leite.

Conforme a diretoria do clube, a expectativa é para que novos anúncios sejam feitos nos próximos dias.

Bryan

Nome: Bryan Borges Mascarenhas

Nascimento: 03/08/1996 (27 anos)

Naturalidade: Salvador (BA)

Altura: 1,76 m

Peso: 74 kg

Posição: lateral-direito

Clubes: Chapecoense-SC, Náutico-PE e Novorizontino-SP

Gabriel Bispo

Nome: Gabriel Bispo dos Santos

Nascimento: 05/03/1997 (26 anos)

Naturalidade:

Altura: 1,80 m

Peso: 77 kg

Posição: volante

Clubes: Vila Nova-GO, Comercial-SP, Bahia de Feira-BA, Juventude-RS, Vitória-BA e KuPS-FIN