Com direito a festa de lançamento, Paysandu apresentará novos uniformes para 2024 nesta quinta (7)

O Paysandu agendou o lançamento da nova linha de uniformes para a temporada de 2024 para esta quinta-feira (7). A apresentação será durante evento em uma cervejaria no centro de Belém. É provável que o clube use os novos uniformes já na pré-temporada e no início do Campeonato Paraense.

A expectativa é que os modelos estejam disponíveis para compra nas Lojas Lobo no dia seguinte, mas os preços ainda não foram divulgados.

Para a temporada de 2024, os uniformes seguirão um padrão semelhante aos usados na atual temporada, com listras e a mesma tonalidade de azul-celeste. Algumas pequenas mudanças nas mangas e na gola serão feitas.

O ano de 2024 será movimentado para o Papão. No primeiro semestre, o time bicolor enfrentará o Parazão, a Copa Verde e a Copa do Brasil. No segundo semestre, o clube voltará à disputa da Série B do Brasileirão após seis temporadas fora da competição.