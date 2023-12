Especulado no Remo, atacante Mário Sérgio se despede do Paysandu

Após o fim da negociação com a diretoria do Paysandu, o atacante e artilheiro do Papão na temporada 2023, se despediu do clube alviceleste em sua rede social. Mário Sérgio pertence ao Mirassol-SP e é especulado no Remo. Em sua despedida, o jogador fez questão de dizer que se identificou com o clube bicolor, citou os números à frente da equipe, a conquista do acesso à Série B e agradeceu aos companheiros, torcida e diretoria pela oportunidade de vestir a camisa do Paysandu.

“Chegou o momento de me despedir do clube que me abraçou e me identifiquei. Foram momentos inesquecíveis que guardarei eternamente no meu coração. Lembrarei com carinho de cada momento. Das batalhas dentro de campo, o suor, a determinação e acima de tudo, a entrega. Procurei dar o meu melhor em cada oportunidade que tive de vestir essa camisa. Foram 44 jogos e 22 gols, cada gol marcado foi uma vibração não apenas do meu esforço, e sim de toda equipe e do apoio incondicional dessa torcida apaixonada. Saio mais levo comigo não apenas a lembrança da tão sonhada conquista à Série B, mais também o orgulho de ter vestido essa camisa, de ter representado cada um de vocês. Agradeço a todos os companheiros, membro da comissão técnica, diretoria e, especialmente à torcida, por todo apoio, carinho e por fazer parte da minha história. Obrigado por tudo! Até breve!”, escreveu.

Mário Sérgio, de 28 anos, natural de candeias (BA), ajudou bastante o clube na Série C, marcando oito gols na competição. O jogador caiu nas graças da torcida e marcou gols importantes nos clássicos contra o Remo, um na semifinal da Copa Verde e outro no Brasileirão.

O jogador teve o nome especulado no Remo nesta quarta-feira (6), porém, o Leão Azul informou ao O Liberal, que não recebeu nenhum contato do atleta. O atacante também foi procurado, mas até o momento não respondeu. Mário Sérgio já atuou pelo Remo, em 2019, na gestão do então presidente Fábio Bentes. O jogador foi bastante questionado pela torcida azulina e nesse período atuou em 14 partidas pelo Leão, balançando as redes duas vezes. Mário Sérgio pertence ao Mirassol-SP, clube que está disputando a Série B do Brasileirão e a elite do futebol paulista.