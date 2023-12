Após contato do Paysandu, atacante Aylon fecha com concorrente bicolor na Série B de 2024

Um dos jogadores que o Paysandu estava atrás para somar ao elenco para o ano que vem, acabou acertando com um concorrente no clube paraense na Série B do Campeonato Brasileiro. O atacante Aylon, de 31 anos, que teve passagem pelo Papão na temporada 2015, defenderá o Ceará-CE em 2024, segundo o site GE/Ceará.

O atleta estava disputando a Série B deste ano pelo Grêmio Novorizontino-SP, foi o destaque da equipe paulista no Brasileiro e por pouco não conquistou o acesso à elite do futebol nacional. O atacante disse estar feliz em ter fechando com o Vozão e projeta a temporada 2024 pelo clube alvinegro.

“Feliz com essa oportunidade no maior do Nordeste, farei de tudo pra honrar a camisa e levar o Ceará de volta pra elite do futebol brasileiro”, disse.

Aylon era uma das contratações que o Paysandu gostaria de fechar. O jogador foi procurado pelo Papão, iniciou conversas com o alviceleste, porém a negociação esfriou. O Atleta teve passagem por Belém na temporada 2015, quando atuou pelo Bicola, também na Série B. Na época Aylon fez 47 jogos pelo Paysandu e balançou a rede oito vezes. O atleta estava emprestado pelo Internacional ao Papão e, ao término da temporada, retornou ao Colorado para jogar a Série A.

Em 2023 Aylon teve uma temporada cheia, com 56 jogos pelo Novorizontino, 14 gols marcados e cinco assistências. Na carreira, além de Inter e Paysandu e Grêmio Novorizontino, o atacante teve passagens pelo Goiás-GO, América-MG, Chapecoense-SC, Atlético-GO, CSA-AL e Ituano-SP.