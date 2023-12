Cada vez mais distante do Paysandu, atacante Aylon encaminha acerto com o Ceará para a Série B

Depois de estar perto de um acerto com o zagueiro Fábio Sanches e ver a negociação esfriar, agora foi a vez do atacante Aylon, destaque no Paysandu na temporada 2015. O jogador de 31 anos, que estava praticamente fechado com o Bicola, está cada vez mais distante da Curuzu e agora tem nome atrelado ao Ceará, que será adversário do Papão na Segundona. Outro clube interessado é o Juventude, que em 2024 disputará a Série A nacional.

Conforme apuração do Núcleo de Esportes de O Liberal, as conversas entre o Papão e o atacante emperraram nos últimos dias. A tendência é que, de fato, o acordo não seja concretizado, já que a proposta do Ceará pareceu ser mais atraente ao jogador gaúcho.

Nesta temporada, Aylon teve um dos anos mais goleadores da carreira. Pelo Novorizontino-SP, o atacante disputou 55 partidas, marcou 14 gols e deu 5 assistências.

Passagem pelo Papão

Aylon foi contratado pelo Paysandu em 2015, emprestado pelo Internacional. O atacante disputou Campeonato Paraense, Copa Verde, Copa do Brasil e a Série B pelo Papão. Ao todo, foram 47 jogos com a camisa bicolor e oito gols marcados. De lá para cá, ele voltou para o Inter, rodou pelo Goiás, América-MG, Chapecoense, Atlético-GO, CSA e Ituano.