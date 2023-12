Paysandu anuncia renovação de contrato com Juninho e mais quatro jogadores; confira

O Paysandu divulgou, no final da tarde desta segunda-feira (4), uma lista de renovações contratuais para a próxima temporada. Segundo o site do clube, o goleiro Gabriel Bernard, os zagueiros Wanderson e Naylhor, o lateral Edilson e o meia Juninho estarão no elenco bicolor que vai disputar a Série B em 2024.

Das renovações anunciadas, a de Juninho era a mais provável. O jogador, que pertencia ao Amazônia Independente e estava no Papão por empréstimo, teve o contrato com o clube de Santarém rescindido na última sexta (1º). O atleta, inclusive, já havia anunciado que o novo contrato com o Papão estava "encaminhado".

Outros atletas que eram bastante cotados para a renovação são Edilson e Wanderson. Ambos se destacaram na reta final da Série C de 2023 e receberam elogios do treinador bicolor, Hélio dos Anjos.

No entanto, as surpresas ficam por conta das renovações com Gabriel Bernard e Naylhor. Esses jogadores, ao contrário dos citados anteriormente, tiveram poucas chances com Hélio dos Anjos durante a Terceirona deste ano. Apesar disso, em entrevista ao site do Paysandu, o treinador disse que todas as renovações ocorreram a pedido da comissão técnica.

"Todos esses atletas tiveram o nosso aval. É muito importante para a instituição iniciar o ano com uma base. Hoje, nós já temos mais de um time de jogadores, mas também vamos ter outras peças que chegarão em breve para qualificar ainda mais o nosso elenco, até mesmo porque o nível de competitividade e de exigência vai aumentar com a disputa da Série B, então precisamos estar bem preparados. Continuamos em negociações avançadas com vários atletas que já estavam no nosso radar", afirmou.

Antes da renovação com o quinteto, a equipe bicolor já contava com os goleiros Claudio Vitor e Matheus Nogueira, o zagueiro Paulão, o volante João Vieira, o meia Robinho e os atacantes Roger e Vinícius Leite. Compõe o elenco, também, o recém-contratado goleiro Diogo Silva. Além disso, o Papão segue no mercado para montar o elenco que vai disputar a próxima temporada.