Paysandu se posiciona sobre suspeita de manipulação de resultados no Sub-17: ‘crime’

O Paysandu se posicionou sobre a suspensão de parte das semifinais do Campeonato Paraense Sub-17. No último sábado (2), o Tribunal de Justiça Desportiva do Pará (TJD-PA) acatou um pedido feito pelo próprio Papão, que denunciou uma possível manipulação de resultados na última rodada da segunda fase do torneio.

VEJA MAIS

Na nota, publicada nesta segunda-feira (4), o Paysandu diz que, caso seja comprovada a manipulação, a conduta da referida constitui crime. Ainda segundo o clube, a atitude pode ser punida com pena de dois a quatro anos de suspensão, nos termos da Lei Geral do Esporte.

O clube bicolor encerra o comunicado informando que acompanha o caso por meio do departamento jurídico e aguarda a conclusão do processo.

Entenda

De acordo com a Justiça, há uma possibilidade de fraude no jogo entre Tuna Luso e Cabanos. O confronto terminou com uma vitória elástica da Águia do Souza: 11 a 0. Com o resultado, a Gloriosa se classificou às semifinais do campeonato, eliminando o Paysandu.

Logo após a partida, que ocorreu no dia 29 de novembro, membros do Cabanos deixaram claro que "entregaram" o resultado para o adversário. O Núcleo de Esportes de O Liberal recebeu prints de conversas de celular que afirmam que o clube favoreceu, propositalmente, a classificação da Tuna. Além disso, a reportagem foi atrás de publicações do clube nas redes sociais e verificou que há um posicionamento oficial sobre o caso.

As manifestações estão no perfil do Instagram do Corinthians Marambaia, clube amador de Belém que cede jogadores ao Cabanos. Em um grupo de WhatsApp, um funcionário da entidade avisa aos responsáveis dos jogadores que o jogo havia sido "entregado". Além disso, há três dias, a equipe fez um post sobre o final do Parazão Sub-17 e disse que "escolheu" quem iria passar de fase.

Quem também se posicionou foi o goleiro Robert, do Cabanos. Ele também revela que houve favorecimento na partida, mas que não concordou com a atitude. Por conta disso, anunciou o desligamento do clube.

Tuna Luso

A Tuna informou que está realizando reuniões internas e, no final deste domingo, emitiu uma nota para a reportagem em que afirma que "repudia todo e qualquer ato que possa ferir os princípios do esporte".