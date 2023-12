Remo empata sem gols com Santa Rosa em partida de ida das semifinais do Parazão Sub-17

O Remo empatou sem gols com o Santa Rosa, no jogo de ida da semifinal do Campeonato Paraense Sub-17. A partida foi disputada no último domingo (3), no CT do Remo, que fica no distrito de Outeiro, em Belém.

O resultado deixou aberta a disputa pela primeira vaga na grande final. Na sexta-feira (8), às 15h30, as equipes voltam a se enfrentar no jogo de volta, que será disputado no estádio Araujão, em Marapanim. Quem vencer o confronto estará na decisão do torneio. Em caso de novo empate, a vaga na final será definida nos pênaltis.

A outra semifinal, no entanto, está indefinida. Inicialmente, a Tuna Luso enfrentaria o Castanhal, mas o confronto foi suspenso pelo Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-PA). Há a suspeita de manipulação de resultados em uma partida do Grupo B da segunda fase.

Remo lamenta empate

Quem falou com a imprensa após o empate sem gols com o Santa Rosa foi o técnico do Remo, Rogério Belém. Segundo o comandante azulino, o empate diante do Santinha não foi um bom resultado. O treinador, inclusive, pensa em realizar mudanças na equipe remista que entrará em campo na sexta-feira.

"A gente precisa de um resultado positivo. Tentamos, buscamos, mas tivemos um jogo difícil, de semifinal. Não gostei do resultado, mas tem o jogo de volta e o campeonato tá em aberto. A gente tem que ser ousado, se arriscar. Por isso mexi no time hoje. Acho que futebol é isso e a gente tem que tentar", explicou.